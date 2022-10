Principio d'incendio in un locale vicino, evacuati docenti e dipendenti dell'Università

Per motivi di sicurezza il personale docente e i dipendenti degli uffici dell'Università di Torino nel centro della città, in via Po, sono stati evacuati nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 10 ottobre, in seguito a un principio d'incendio nella canna fumaria delle cucine di una paninoteca vicina.

I Vigili del fuoco sono intervenuti sul posto. L'episodio non ha provocato feriti, né intossicati e l'allarme è rientrato. I dipendenti dell'ateneo sono quindi tornati regolarmente al lavoro.

I pompieri sono intervenuti anche, poco prima delle ore 16, con diverse squadre a None, per la rottura della tubazione di un serbatoio di Gpl in un distributore di via Roma.

Sul posto anche la squadra Nucleare Biologico Chimico Radiologico (Nbcr): secondo una prima ricostruzione la perdita sarebbe ingente.