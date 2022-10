Torino si tuffa nel passato: in centro tornano le Balilla e i vestiti di inizio Novecento per "La Bella Estate" [FOTO]

Sotto una pioggia battente, ma a Torino è iniziata "La bella estate": o meglio, le riprese del film tratto dal romanzo di Cesare Pavese.



Lungo via Roma, l'effetto è immediato: ci sono auto Balilla di nuovo parcheggiate lungo la strada, vicino ai portici. Portici dove passeggiano uomini e donne con abbigliamento d'epoca di inizio Novecento.





Scritto e diretto da Laura Luchetti, il film è prodotto da Kino Produzioni con Rai Cinema, 9.99 Films e Tapelessfilm Service. Le riprese dureranno sei settimane e porteranno sul grande schermo le vicende scritte nel 1940 dal grande autore e pubblicate per la prima volta nel 1949.



La protagonista è Ginia, operaia in un atelier e che vive con il fratello Severino. Con Amelia, comincia a conoscere il mondo dell'arte e della pittura in città. L'opera fa parte di una trilogia di romanzi brevi, insieme a "Il diavolo sulle colline" e "Tre donne sole".