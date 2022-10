Gli industriali torinesi la pensano come i sindacati: "Assurdo che gli stipendi siano fermi da 30 anni"

"Al nuovo governo chiediamo di valutare un impegno speciale per Torino, che deve rimanere centrale sul fronte della mobilità. Perché non pensare una sorta di zona economica speciale? Siamo quanto di meglio il Paese può offrire". Questo è l'appello di Giorgio Marsiaj, presidente dell'Unione Industriali di Torino in occasione dell'assemblea pubblica annuale. "Dovrete passare sui nostri corpi, se non sarà così. Torino non è triste. Ci sono tutte le competenze per stare dalla parte di chi vince, anche ricomponendo e completando le filiere".

Problemi a 360 gradi. "Fare in fretta"

Una proposta che giunge alla fine di un'analisi del presente che tratteggia un panorama dai tanti punti cardinali, ma decisamente cupo. Nucleare, idrogeno, guerra, crisi, auto elettrica, Europa. "Il momento è drammatico e ci angoscia. La situazione per tante, troppe famiglie è insostenibile - insiste Marsiaj -. Bisogna riflettere su cosa fare in concreto. Un anno fa non pronunciammo la parola guerra e non esplodevano i gasdotti. Eravamo tornati da Bruxelles con il Pnrr, con spread e inflazione sotto controllo. Ora tutto si è deteriorato e al governo chiediamo di prendere decisioni. Lo chiediamo ai politici nuovi, dopo che la crisi ha fatto cadere un esecutivo sostenuto dall'opinione pubblica. Ma questo ha una vasta maggioranza democratica e sarà misurato nella capacità di svolgere il ruolo di partner europeo in continuità".

Energia: tra nucleare e auto elettrica

Pesante il giudizio sulla situazione economica. Con un'apertura forte al tema del nucleare. "In Italia la latitanza della politica energetica deve finire. È un'emergenza nazionale e i politici se ne devono fare carico. Bisogna rilanciare i giacimenti nell'Adriatico e fare passi avanti nel rigassificatore di Piombino. L'onere di evitare il collasso deve essere europeo, come fu europea la reazione alla crisi pandemica".

E ancora: "Il nucleare è tornato nella programmazione italiana con il consenso italiano. A Torino ci sono eccellenze come New Cleo. Pensiamoci seriamente, non solo di facciata". E sull'auto, "servono 30mila euro per una vettura elettrica: bisogna continuare a garantire accesso ad auto termiche. Non è un'industria obsoleta, ma solo consentire innovazioni convenienti, economicamente e ambientalmente e non uccidere una tecnologia - quella termica - ancora viva e con posti di lavoro che producono lavoro".

Senza dimenticare l'idrogeno: "Non ci sono scelte di colore politico, ma solo decisioni giuste o sbagliate. Il Piemonte ha progettato la sua Hydrogen valley come progetto bandiera nel Pnrr e sarà il futuro per i mezzi pesanti. Abbiamo Iveco ed Ftp: quando finirà il pnrr non devono finire gli investimenti in questo senso".

Patto con i sindacati: "Assurdo che gli stipendi siano scesi in 30 anni"

Ma Marsiaj ha proposto un patto anche ai rappresentanti dei lavoratori. "Non è più tempo della lotta di classe. Ai sindacati chiediamo una riflessione comune sulla formazione e sulla conoscenza. È assurdo che l'Italia sia l'unico Paese in cui, dal 1990, i salari sono scesi del 2,9% mentre in Europa sono saliti. In Francia e Germania del 31,1 e del 33,7%. Il cuneo fiscale da ridurre ha visto risorse usate male. Invochiamo razionalità sul salario minimo. Il reddito di cittadinanza confonde la giusta necessità di supportare chi non ce la può fare con il vuoto delle politiche di formazione e ricollocamento".

Politica estera: "Sanzioni sacrificio necessario contro l'idea del mondo di Putin"

"L'assunto di Putin è inaccettabile e la sua aggressione impensabile. Considera l'occidente come debole e corrotto, con una democrazia e una libertà che appaiono obsolete. Serve coraggio e forza, anche alla luce delle sanzioni. La libertà dei popoli è la matrice della prosperità e dello sviluppo. Non ci sono guerre convenienti".