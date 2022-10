Refrigerazione professionale: come usare l’abbattitore in cucina

Sino a una decina di anni fa l'abbattitore di temperatura era una delle attrezzature usate prettamente nei ristoranti, nelle pasticcerie e nelle gelaterie. Ad oggi, invece, si può considerare uno strumento diffuso anche nell’ambito domestico. Naturalmente le dimensioni sono notevolmente ridotte ma i vantaggi sono gli stessi. Con un abbattitore i cibi mantengono inalterate le loro proprietà in quanto, a causa del brusco calo di temperatura, le proliferazioni batteriche si bloccano. Da ciò ne consegue che gli alimenti abbattuti si conservano di più nel tempo e sono più sicuri.

Cos’è un abbattitore di temperatura

Per raffreddare rapidamente gli alimenti viene utilizzato uno strumento chiamato, appunto, abbattitore di temperatura. Questo ha generalmente due funzioni di abbattimento principali: positivo e negativo. In più, gli strumenti di ultima generazione possono essere corredati di funzioni aggiuntive come camera per la lievitazione, scongelamento, pastorizzazione e cottura a bassa temperatura. Una qualità da non trascurare è che si possono raffreddare le bottiglie di vino in una quindicina di minuti, una soluzione ideale quando arrivano degli ospiti all’improvviso!

Abbattimento positivo: usare l'abbattitore per gli alimenti cotti

Con questa tecnica potrete portare la temperatura dei cibi cotti a 3°C in pochissimo tempo. In questo modo l’alimento conservato manterrà intatte le sue qualità ma anche il colore e i profumi. Quando rimetterete in tavola l’alimento sembrerà fresco, come appena cucinato.

Per abbattere positivamente gli alimenti cotti, bisogna:

· Inserire il contenitore ancora caldo all’interno dell'abbattitore;

· Inserire il termometro a sonda nella parte più interna dell’alimento;

· Aspettare che la temperatura raggiunga i 3°C ed estrarre il contenitore.

In cosa consiste l’abbattimento negativo

Se volete utilizzare la tecnica dell’abbattimento negativo avrete dei cibi crudi a -18°C in pochissimo tempo. Di solito la procedura si conclude prima di duecentoquaranta minuti. Questo tipo di abbattimento è utile per la formazione di micro cristalli di ghiaccio dentro gli alimenti che, quando li scongelerete, faranno perdere ai cibi molti meno liquidi rispetto ad un qualsiasi alimento congelato in un normale freezer casalingo.

Tutti i vantaggi di usare l'abbattitore:

· Le caratteristiche di fragranza e freschezza e le proprietà organolettiche degli alimenti rimangono intatte;

· Il calo di peso per porzione è ridotto perché l’acqua che evapora è inferiore;

· I cibi, sia cotti che crudi, sono più sicuri perché la proliferazione batterica è bloccata;

· Diversamente da quanto avviene nei freezer casalinghi, non viene intaccato gusto e struttura dei cibi surgelati grazie alla formazione dei micro cristalli negli alimenti;

· I piatti non si deperiscono facilmente, anzi, si allunga il loro tempo di conservazione;

· I piatti possono passare direttamente dal forno all’abbattitore, quindi, il lavoro è velocizzato

Perché conviene

Potrà sembrarvi forse un investimento a fondo perduto ma l’acquisto di un abbattitore di temperatura vi permetterà di conservare gli alimenti più a lungo nel tempo con il risultato di diminuire gli sprechi. A lungo termine, questo strumento, si ripagherà da solo! Non appena imparerete ad usarlo diventerà indispensabile e non potrete più farne a meno. Potrete servire qualsiasi ingrediente in ogni periodo dell'anno e potete utilizzarlo per qualsiasi alimento: dal pesce alle verdure, dalla carne agli sformati e molto altro.