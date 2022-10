Caselette, iscrizioni aperte per la 37esima edizione della Corsa del Monte Musinè

Sono aperte le iscrizioni per la 37° edizione della Corsa al Monte Musinè (20° memorial Cesare Bonino). Una manifestazione regionale di corsa in montagna che si svolgerà domenica 16 ottobre. Tre tipi di gara tra le quali scegliere: la novità Trail alla seconda edizione che scatta alle 9,30, “Up”, gara di sola salita con arrivo alla Croce con partenza alle ore 10, e la “Classic”, salita e discesa con arrivo in piazza Cays e partenza alle 10,30. Per i più piccoli ecco la corsa alle ore 12 per i bambini con varie distanze e categorie. Tra i servizi offerti: chip cronometraggio, medico, docce, massaggi, ristori alla Punta Musinè e all'arrivo. A seguire pranzo libero a tutti a cura delle Associazioni caselettesi. Le premiazioni di tutte le specialità si svolgeranno alle ore 14 in piazza Cays. A precedere la gara, sabato 15 ottobre alle ore 17,30, apertura mostra fotografica “Corsa al Monte Musinè”, ritiro pettorali e presentazione atleti.