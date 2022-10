Torino punta all'EuroPride 2026-2027. Rosatelli: "Vetrina mondiale come Eurovision Song Contest"

Lo Russo e Appendino sul palco

Il plurale è d'obbligo: sul palco dell'EPOA si sono alternati il sindaco Stefano Lo Russo e l'ex prima cittadina Chiara Appendino , prima in Italia a registrare all'anagrafe i figli di coppie omosessuali come di entrambi i genitori. Dopo l'edizione quest'anno di Belgrado - segnata da pesanti contestazioni contro il mondo arcobaleno e il no iniziale del governo alla sfilata del 17 settembre - nel 2023 l'Europride sarà a Malta a La Valletta, nel 2024 nella greca Salonicco e nel 2025 a Lisbona. Il 2026 è ancora da assegnare, però per quell'anno Amsterdam è in corsa per ospitare il WorlPride. A sfidarla è Orlando, che al momento è favorita anche perché nel 2016 fu teatro di uno dei più gravi attacchi al mondo LGBTQIA, quando un uomo il 12 giugno entrò nel night gay Pulse uccidendo con un'arma 50 persone.

"Come rivivere Eurovision"

Se la città olandese dovesse spuntarla, nel 2026 l'Europride non si "svolgerà" perché inglobato nell'evento mondiale, e il Torino Pride si candiderà quindi all'edizione 2027. In caso di sconfitta, il capoluogo è pronto a mettersi in gioco per l'anno prima. E le ricadute culturali, ma soprattutto economiche, sono ingenti. La tradizionale sfilata di un giorno è infatti inserita in un calendario di manifestazioni che animano la cittadina vincitrice per una settimana. Tradotto, se Torino si aggiudicasse l'evento arcobaleno avrebbe per 7 giorni migliaia di persone. "Sarebbe - spiega Rosatelli - come rivivere l'atmosfera dell'Eurovision Song Contest. Un'occasione straordinaria, ma soprattutto una vetrina mondiale per la città".

Viale (Per Torino): "Comune istituisca registro alias"