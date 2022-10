Aborto, il fondo Vita nascente approvato in Commissione Sanità. Marrone soddisfatto, le opposizioni insorgono

"Marrone e i suoi sono quelli della famiglia naturale, dell’allontanamento zero, della lotta senza quartiere a ogni forma di gestazione per altri, ma pur di impedire a una donna di abortire vogliono impegnare la Regione a “favorire l’esercizio del diritto della donna in gravidanza di non riconoscere il bambino”. Sono quelli che si rappresentano come paladini del bene, della felicità, della vita, ma non hanno rimosso mai un ostacolo materiale per migliorarne la qualità, mentre vorrebbero decidere della nascita e della morte di ognuno di noi. La verità è che sono figli e figlie, padri e madri ipocriti", ha commentato Marco Grimaldi, neo eletto in Parlamento per l'Alleanza Verdi Sinistra.

La Rete +di194voci "denuncia nuovamente il finto buonismo patriarcale che soggiace ai diversi provvedimenti che la Regione Piemonte sta portando avanti", viene sottolineato dall'associazione in una lunga nota. "Non ci sentiamo rappresentate da chi apre un atto istituzionale sostenendo che questo provvedimento sia finalizzato ad “evitare che l’aborto divenga uno strumento di controllo delle nascite”. E’ sconcertante la totale mancanza di rispetto nei confronti delle donne, per questo chiediamo vero sostegno al reddito, alla genitorialità e al welfare e il contrasto alla precarietà del lavoro".

"Sostenere la maternità significa supportare le famiglie durante tutto il percorso di crescita e sviluppo dei propri figli. Pensiamo ai voucher scuola per il sostegno al diritto di studio, agli assegni di cura ma anche al reddito di cittadinanza per le fasce più svantaggiate. Tutte misure per le quali la destra al governo del Piemonte non ha dimostrato grande interesse. Per tutte queste ragioni non abbiamo potuto che esprimere un voto negativo a questa delibera", ha dichiarato Francesca Frediani, Consigliere regionale M4O Piemonte.

L'unica forza di opposizione che ha applaudito alla scelta di Marrone e del centrodestra è stata quella dei Moderati, attraverso il capogruppo Silvio Magliano: "Abbiamo espresso voto favorevole alla bozza di delibera per il Fondo Vita Nascente. Il fattore economico è spesso una variabile decisiva nella scelta da parte di una donna o di una coppia di non portare a termine una gravidanza e da sempre siamo favorevoli a ogni iniziativa seria in grado di garantire davvero la libertà di scelta. La proposta della Giunta dà un ulteriore peso all'ente pubblico, garanzia del fatto che le risorse saranno monitorate e andranno alle donne".