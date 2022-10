Askatasuna, Forza Italia tuona: "La Città si costituisca parte civile al processo contro i militanti" [VIDEO]

"Il Comune di Torino si costituisca parte civile nel processo contro i militanti di Askatasuna". E' questa la richiesta che il gruppo consiliare di Forza Italia ha avanzato al Consiglio comunale e al sindaco Lo Russo.

Tra 10 giorni la prima udienza

Tra dieci giorni infatti, il 20 di ottobre, presso il tribunale di Torino avrà luogo la prima udienza dibattimentale nel processo che vede coinvolti 28 militanti del centro sociale di corso Regina 47. Per Forza Italia, che già in passato ne aveva chiesto lo sgombero, il Comune di Torino dovrebbe quantomeno costituirsi parte civile. Ed è per questo che il gruppo composto da Andrea Tronzano e Domenico Garcia, supportati dal senatore Roberto Rosso, presenterà una mozione nella prossima capigruppo di venerdì.

Rosso: "Il Comune deve costituirsi parte civile"

"In questo caso ci sono evidenti danni, sia erariali che di immagine: mi aspettavo un cambio di passo da parte del sindaco" ha affermato Rosso. "Parliamo di persone che avrebbero attentato alla salute dello Stato, attaccano il cantiere della Tav e le forze dell'ordine: per tutelare i cittadini torinesi, il Comune deve costituirsi parte civile al processo. Se le accuse si rileveranno inesistenti, la storia finirà lì. Perché non farlo?" ha ribadito il senatore.



Dello stesso parere Domenico Garcia, vice capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale: "Vogliamo che il Consiglio comunale voti immediatamente questa mozione. Il centrosinistra è ambiguo, è il secondo documento che presento circa Askatasuna. Un'esponente di spicco del centrosinistra ha affermato che lì si svolgono attività sociali. Non ci sembra, ci sono persone che fanno guerriglia".

Askatasuna, bagarre in Consiglio comunale

" è la posizione di Andrea Tronzano, capogruppo di Forza Italia e assessore regionale.

Che l'argomento sia spinoso per il Comune di Torino lo testimonia la bagarre scaturita dai due atti di indirizzo presentati da Giovanni Crosetto (Fratelli d'Italia) e dal Partito Democratico: il primo per chiedere lo sgombero di Askatasuna, l'altro più generico per affrontare il tema del "recupero degli immobili occupati". La Sala Rossa ha infatti deciso di respingere la mozione proposta da Fdi (11 voti favorevoli, 20 contrari e 10 non votanti) e di provare quella targata Pd (26 a favore, 3 contrari, 12 non votanti).

Lapidarie le parole della vince sindaca di Torino, Michela Favaro: "Il fenomeno delle occupazioni è complesso e riguarda le grandi città. Non esiste una soluzione semplice, dobbiamo darci delle priorità: stiamo cercando di capire quali sono gli edifici su cui ci sono urgenze legate a salute pubblica e sicurezza e gli edifici in cui ci sono soggetti fragili che richiedono un altro tipo di approccio".

"Chiediamo al sindaco e alla Giunta di dare un indirizzo politico chiaro, un messaggio di legalità e sicurezza" ha affermato in aula Crosetto. "Lo sgombero e il recupero di tali edifici sono strumenti che devono restituire realmente al territorio e ai cittadini quegli spazi. Sgomberare senza un progetto concreto è solo l’anticamera di nuove occupazioni e nuovo degrado. In alcuni casi le occupazioni coinvolgono soggetti fragili, come i minori che, in caso di sgombero, devono essere presi in carico" la posizione di Conticelli.

Per Valentina Sganga (M5s) il Pd "non ha avuto il coraggio di assumere una posizione definita".

Di parere opposto a Crosetto le esponenti di Sinistra Ecologista Sara Diena e Alice Ravinale. La capogruppo ha definito "miope non riconoscere che molte delle esperienze autogestite nascono rispondendo a dei bisogni, e hanno una valenza sociale, culturale e di presidio del territorio che deve essere uno stimolo per chi amministra". Dalla Lega invece accuse verso gruppi che "dicono di essere dalla parte dei poveri e che in Sala Rossa difendono i prepotenti". "Chi occupa è prepotente perché sottrae uno spazio pubblico alla comunità" hanno commentato Fabrizio Ricca e Giuseppe Catizone.