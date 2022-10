Alla Gran Madre una casa-accoglienza per i clochard. Rosatelli: "I poveri non vanno messi ai margini"

"Le persone fragili e i poveri non vanno relegati ai margini: non esistono zone libere dal disagio. Tutta la città si deve fare carico di chi ha bisogni sociali forti". È questo il messaggio che ha voluto lanciare l'assessore alle Politiche Sociali Jacopo Rosatelli inaugurando questa mattina il nuovo housing sociale di via Cosmo 9. Siamo due passi dalla Gran Madre, una delle zone più "chic" di Torino.