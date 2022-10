"Grugliasco Città Educante", dal 15 ottobre via al progetto con laboratori per i bimbi fino a 6 anni

"Grugliasco Città Educante", via al progetto con laboratori per i bimbi fino a 6 anni

L'autunno 2022 si apre a nuovi scenari socio-educativi anche per le famiglie con bambini nella più tenera età della vita. Da tempo l'Amministrazione sta operando per la creazione di un sistema integrato di servizi per bambini 0-6 anni all'interno del Progetto "Grugliasco Città Educante" che vede coinvolti enti del terzo settore, associazioni e famiglie cittadine.

In questo contesto socio-culturale caratterizzato da povertà educative e disorientamento diffuso, l'Amministrazione e il Consorzio Ovest Solidale, con il Centro Famiglie, presso la Città della Conciliazione stanno rafforzando le sinergie per la creazione di un contesto educativo comunitario che vuole divenire luogo di riferimento e orientamento per le Famiglie nella delicata prima fase di vita di un Bambino.

Per consolidare i percorsi in corsi e avviarne dei nuovi, il Comune, strategicamente, da settembre 2022 ha trasferito la gestione del Nido comunale presso la sede Bambini di Terezin e il Centro Famiglia del Consorzio Ovest Solidale sta proseguendo le attività di consulenza e mediazione, laboratoriali e seminariali a sostegno della Genitorialità.

I luoghi della Conciliazione utilizzano il gioco come valore portante per la crescita dei Bambini e per mantenere attiva la parte creativa anche degli Adulti: il linguaggio ludico è riconosciuto dalla comunità scientifica come strumento fondamentale per generare Benessere e per sostenere la Resilienza, attraverso la costruzione di un senso comune caratterizzato da ritualità familiari e collettive.