“L'arte contemporanea e il sacro": il pittore Roberto Demarchi in un miniciclo di due conferenze al Museo Diocesano

Qual è il rapporto tra arte e sacro? È ancora possibile una pittura di tema sacro nella nostra contemporaneità? In quali forme? Secondo quali presupposti? Questi e altri quesiti saranno al centro del miniciclo di due conferenze organizzato presso il Museo Diocesano di Torino (piazza San Giovanni 4) dal pittore torinese Roberto Demarchi.



Venerdì 21 ottobre prossimo, alle ore 18.30, il maestro Roberto Demarchi dialogherà sul tema del sacro con la dottoressa in Teologia Marta Feliciangeli in occasione del primo dei due incontri, moderato dal giornalista Andrea Donna. La conferenza è organizzata a latere della mostra dal titolo “Dall'origine alla salvezza - Origini" ospitata nel medesimo Museo.



La seconda conferenza, sempre con lo stesso titolo, si terrà venerdì 4 novembre prossimo alle 18.30, sempre presso il Museo Diocesano di Torino, a lato del Duomo di San Giovanni Battista, in piazza San Giovanni 4. A dialogare con il maestro sarà questa volta Giampiero Leo, coordinatore della Commissione Attività Istituzionale, Arte, Cultura e Welfare della Fondazione CRT e portavoce del movimento Interconfessionale “Noi siamo con Voi".



Il tema del sacro è alla base non solo della conferenza, ma anche della mostra: le sedici tavole esposte rappresentano l'atteso ritorno del maestro al suo pubblico, dopo due anni di pausa dovuti all'emergenza sanitaria e dopo la sua ultima esposizione pubblica, avvenuta all'interno di una rassegna antologica risalente al settembre 2019, nella storica sede fiorentina del “Convitto della calza”.



Le opere esposte in mostra in Duomo costituiscono lo spunto della riflessione su un tema, il sacro, che contraddistingue il corpus di lavori astratti dedicati alla tematica del viaggio esistenziale di natura veterotestamentaria. Il corpus “Origini” è dedicato a personaggi ed episodi tratti dall'Antico Testamento. Il tema veterotestamentario costituisce lo spunto per l’artista per compiere una riflessione sempre più profonda sull'esistenza umana, attraverso la pittura.



«Gli episodi biblici – spiega il professor Claudio Strinati, curatore della mostra – permettono all'osservatore di comprendere a fondo le istanze fondamentali della vita umana e le aspirazioni più sublimi della Fede, facendole incarnare a personaggi veri dell’Antico Testamento, quali Adamo, Eva, Abramo e Mosè».