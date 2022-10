La pioggia non ferma il Trail delle Colline: sport e solidarietà si confermano un'accoppiata vincente e garanzia di una bellissima festa

Dopo le prime tre edizioni baciate dal sole, il quarto atto del Trail delle Colline è andato in scena domenica 9 ottobre sotto una pioggia battente. Le avverse condizioni meteorologiche, se da un lato hanno costretto il Comitato Organizzatore a rivedere il percorso (soprattutto del TdC Lungo competitivo, accorciato a 22 chilometri dai 28 originari, ma anche dell’Eco-camminata in Rosa, portata a 6 chilometri invece degli 8 previsti) per garantire la sicurezza a tutti i partecipanti, dall’altro non hanno intaccato la bellissima atmosfera di festa che, come da miglior tradizione, si respira in questa manifestazione organizzata congiuntamente nel Chivassese dalla Asd Hope Running Onlus e dall’Associazione Amici dei Vigili del Fuoco Volontari di Chivasso Onlus.

Tanti i motivi per sfidare le intemperie sul Sentiero Berruti, ma il più importante è senza alcun dubbio quello per cui è stata organizzata l’Eco-camminata in Rosa, la passeggiata libera a tutti da 6 chilometri, il cui ricavato andrà a sostenere la campagna Nastro Rosa della LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), che ha come obiettivo quello di sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori al seno.

I 1097 iscritti all’edizione 2022 del Trail delle Colline testimoniano la bontà di questa iniziativa di solidarietà e impongono una riflessione: la vita ci pone di fronte ad ostacoli insidiosi come questi e affrontarli in compagnia di tantissime persone fa sicuramente sentire meno soli, perché, come recita il motto della stessa Hope Running, “insieme si vince, sempre”. Proprio per questo motivo, anche nei prossimi mesi proseguirà sulla piattaforma di crowdfunding GoFundMe la raccolta fondi gestita dalla Asd Hope Running Onlus e dalla LILT di Torino, finalizzata all'acquisito di un ecografo mammario, strumento atto ad implementare ed arricchire le visite ad indirizzo oncologico in ambito ginecologico.

Sul fronte agonistico, il Trail Lungo di 22 chilometri (con dislivello positivo di 1200 metri) è stato vinto con il tempo di 2h02’52” da Simone Cordera, atleta che l’anno passato si era classificato terzo nel TdC Corto. Seconda posizione per Enrico Scatuzzi in 2h06’21” e terzo di Davide Gambino con il riscontro cronometrico di 2h08’15”. In campo femminile, successo di Federica Spadafora con il tempo di 2h31’18”; alle sue spalle, sul podio, Valeria Marasco in 2h39’19” e Nora Gilardi con il crono di 2h42’02”. Da segnalare che si sono iscritti al Trail Lungo 76 tra atleti ed atlete.

Spostando l’attenzione sul Trail Corto (gara di 15 chilometri con dislivello positivo di 800 metri, a cui si sono iscritti 171 partecipanti), tra i maschi la vittoria è stata conquistata con il tempo di 1h11’17” da Stefano Chiavarino, secondo l’anno passato scorso sulla medesima distanza. In piazza d’onore con il riscontro cronometrico di 1h18’13” Loris Schina, campione europeo O.C.R. di categoria, mentre il terzo posto è stato occupato da Daniele Gambone, che ha chiuso in 1h25’12”. Tra le donne, prima Stefania Nurisso che si è imposta con il tempo di 1h45’46”, precedendo sul traguardo posto in frazione San Genesio di Castagneto Po Sabrina Benotto, seconda dopo aver fermato il cronometro a 1h46’39”, e Cecilia Catolla Cavalcanti, terza in 1h46’40”.

Sempre sulla distanza dei 15 chilometri (con dislivello positivo di 800 metri) si è corso anche il Dog Endurance Trail, la corsa uomo cane che ha visto iscritti 19 equipaggi, con successi di Erik Bochicchio con il tempo di 1h17’31” ed Elisa Stefani con il riscontro cronometrico di 1h30’38”.

Numeri da record, infine, per l’Eco-camminata in Rosa di 6 chilometri, con dislivello positivo di 300 metri: ben 831 gli iscritti, che hanno sostenuto così la campagna Nastro Rosa della LILT. Un motivo in più per prendere parte a questo evento!

Si ricorda che il Trail delle Colline è stato organizzato dalla Asd Hope Running Onlus insieme all’Associazione Amici dei Vigili del Fuoco Volontari di Chivasso Onlus, con il supporto delle amministrazioni comunali di Chivasso, Castagneto Po, Casalborgone, San Sebastiano Po e Rivalba, del CAI Sezione di Chivasso, della LILT sezioni di Torino e Chivasso e dello CSEN Piemonte, ente di promozione sportiva che ha inserito questa gara nel calendario nazionale, oltre che con il patrocinio della Regione Piemonte, del Consiglio Regionale del Piemonte, del Comitato Regionale CONI del Piemonte e dell’Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese e della Riserva della biosfera Unesco CollinaPo. L’edizione 2022 del Trail delle Colline, inoltre, è stata inserita tra gli eventi della Settimana Europea dello Sport promossa dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e da Sport e Salute e nel calendario regionale FIDAL con approvazione n.390/trail/2022.

