Seat Ibiza, Cupra Formentor e Cupra Born: Parliamone

Desideriamo parlarti di tre auto in particolare oggi: si tratta di tre modelli diversi, un SUV caratterizzato da potenza e design Cupra Formentor, l’elettrico by Cupra… Cupra Born che ha fino a 540 km di autonomia e l’auto divertente per eccellenza Seat Ibiza.

Cupra Formentor

Cupra ha immesso sul mercato un SUV che ha chiamato Formentor e dotato di motore 2.5 TSI a 5 cilindri, capace di sviluppare una potenza di 390 CV e che fa raggiungere all'auto la velocità massima di 250 Km/h.

Si tratta di un SUV di alto livello con trazione integrale 4x4 e cambio automatico strutturato su 7 rapporti. È un SUV ibrido ma questo non significa affatto che la potenza in gioco ne patisca.

I sistemi di connettività e di assistenza alla guida sono assolutamente a portata di mano e gestibili anche tramite lo Smartphone. Notevole è l'aerodinamica della Cupra Formentor, aumentata anche dalla presenza di uno spoiler posteriore integrato. Una macchina di carattere dalle grandi prestazioni che può essere vostra da 295€ al mese.

Cupra Born

Born è il nome della nuova proposta di Cupra, la prima totalmente elettrica al 100% di questa casa automobilistica. Cupra non si smentisce nel carattere sportivo delle sue auto. Anche Born è fortemente orientata alla sportività, fuori e dentro.

La ricarica è semplice: puoi ricaricare la Cupra Born in tutti i punti di rifornimento elettrico sul territorio ma grazie al Cupra Charger puoi ricaricare la Cupra Born anche dall'impianto di casa tua.

Disponibile sulla Born la possibilità di regolazione elettronica delle sospensioni, per affrontare tranquillamente e in massimo comfort ogni situazione. I pneumatici hanno una migliore impronta a terra per una maggiore aderenza, montati su cerchi Aero da 20” Firestorm.

Grazie anche ai tanti sistemi di assistenza alla guida, l'esperienza di guida della Cupra Born non è solo piacevole ma esaltante; Cupra Born può essere vostra a ottobre da 265€ al mese

Nuova SEAT Ibiza

La famosa SEAT Ibiza è ormai alla quinta edizione è la prima vettura del gruppo

Volkswagen, di cui Seat fa parte, ad essere costruita sulla piattaforma MQB AO dedicata a vetture in produzione sulla lunghezza intorno ai 4 metri.

Già a prima vista si nota un aspetto più grintoso grazie alle nervature più profonde su cofano e fiancate. Il restyling ha anche riguardato la plancia, rinnovata, più rifinita rispetto al modello precedente e dotata di un moderno sistema di infotainment anche dotato di servizi online e un monitor in posizione più alta che comporta una migliore visibilità.

Tanti i sistemi di controllo e assistenza alla guida, tanta tecnologia per la tua sicurezza per un prezzo a partire da poco più di 18.800 euro.

Ti invitiamo a scoprire questi modelli da Autoingros Concessionaria Ufficiale Cupra e Seat a Borgaro Torinese Via Lanzo 42; le vetture sono disponibili in pronta consegna.

Venite a vederle e a provarle: i nostri consulenti sono a vostra disposizione per consigliarvi sulle vostre esigenze di mobilità a 360°.