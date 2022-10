La Stura e le penne Aurora: le serrande raccontano le storie di Barca

Rocchetti di fili colorati, la Stura e uno skyline di palazzi con il tetto a forma di penna capitanati dall’iconica stilografica Aurora. Sono questi alcuni dei murales tracciati le scorse settimane sulle serrande dei negozi di Barca, nell’ambito del progetto “Scrivi il tuo quartiere”.

La storia del quartiere

L’iniziativa prevede di trasformare le vetrine degli esercizi commerciali della Circoscrizione 6 in un nuovo spazio in cui tracciare un innovativo racconto del territorio, scegliendo e trascrivendo in maniera figurata e scritta la storia del quartiere.

Patto tra cultura e territorio

La scelta delle serrande vuole essere evocativa di un patto tra cultura e territorio in chiave di coesione durante la pandemia e rinascita dopo la crisi. Il progetto è stato finanziato dalla Fondazione Compagnia di Sanpaolo: le vetrine sono state dipinte dagli artisti del Museo d’Arte Urbana MBAG (Margherita Bobini ed Andrea Gritti), Francesca Nigra, Vito Navolio e Pino Ruberto.