Area giochi Parco della Maddalena: ancora in attesa di essere sistemata

L’area giochi all'interno del Parco della Maddalena, poco distanze da Pian del Lot, necessita di una rinfrescata. Scivoli e altalene sono ormai in stato di degrado. Ma per rimetterli in sesto, bisognerà attendere ancora un po’.

Come ha fatto sapere la coordinatrice Francesca Gruppi, dal verde pubblico ammettono che i giochi sono ammalati ma che "si tratta di una area giochi molto datata e data la sua distanza dal centro cittadino meno fruita della media. Meriterebbe una riqualificazione totale, con sostituzione delle attrezzature ludiche. Nel frattempo con i fondi della manutenzione ordinaria resisi disponibili abbiamo richiesto la riparazione di alcuni degli esistenti giochi". Trattandosi purtroppo di parti di ricambio in arrivo direttamente dal produttore, i tempi "potranno non essere brevi".

“Credo sia importante - ha ribadito comunque Gruppi - continuare a chiedere anche tramite interpellanze (l’ultima presentata da Alessandro Lupi in Consiglio, ndr) per accelerare le tempistiche”.

Ipotizzata l'intitolazione ai Martiri di Pian del Lot

Il consigliere Lupi (Lista Civica per la 8), ha poi lanciato l’ipotesi di dedicare la stessa area giochi, proprio ai Martiri di Pian del Lot, considerata anche l’ultima mozione esposta dalla consigliera Raffaella Pasquali (M5S) durante il Consiglio: “Siccome siamo ancora in attesa di dedicarvi un via o un giardino, potrebbe essere un’idea”.

La mozione richiede infatti di intitolare una zona di Cavoretto o nelle immediate vicinanze dello stesso Pian del Lot ai 27 giovani che persero la vita nell'eccidio del 1944.

"Abbiamo aspettato a dare notizie su questa mozione, perché siamo in attesa che si sblocchi l'intera questione di Pian del Lot, ovvero quella legata alle postazioni anti aeree. Siamo in attesa" ha precisato il presidente Massimiliano Miano.