Tornano le "stagioni del Commercio": in Circoscrizione 5 le vetrine dei negozi si fanno belle

Una vetrina più bella, in ogni momento dell'anno. Dopo il successo della prima edizione, la Circoscrizione 5 ripropone un'iniziativa dedicata ai commercianti: le "stagioni del commercio".



Il progetto "Le stagioni del Commercio" ha quindi l'obiettivo di abbellire le vetrine per ogni stagione: primavera, estate, autunno e inverno, con creatività e intenzione di rendere maggiormente attrattive le proprie attività, così da rendere anche le vie dove sono collocati i negozi, di piacevole impatto ed interesse.



I negozianti che intendono aderire al progetto dovranno avere la loro attività ubicata nel territorio della Circoscrizione e, ad ogni stagione dovranno inviare la fotografia della loro vetrina alla mail: cassa5@comune.torino.it riportando i dati del loro negozio, con indirizzo e recapito telefonico - dal 21 di ogni inizio stagione ed entro un mese. Le foto verranno pubblicate sul sito circoscrizionale ed ogni operatore del commercio riceverà, in segno di apprezzamento e riconoscimento, un attestato di partecipazione, quale segno per aver contribuito a valorizzare il tessuto commerciale della Circoscrizione 5.



La Circoscrizione 5, con il progetto "Le stagioni del Commercio" intende lanciare un segnale di attenzione al settore del commercio. Il nome del progetto è stato ideato riflettendo sul fatto che il commercio è attivo tutto l'anno e non in una stagione particolare.



"Normalmente ogni cambio di stagione le vetrine assumono una veste diversa e particolare, curandole con cura e bellezza. Il simbolo che rappresenta il logo del progetto è un albero con rami fenomenici che, coperti da elementi, rappresentano le quattro stagioni, simboleggiando un cuore. L'amore per il proprio lavoro, la vita che simboleggia il tempo trascorso in ciascuna attività e la rinascita del commercio, il cambiamento" spiegano Carmela Ventra, coordinatrice al Lavoro della Circoscrizione 5 e il presidente Enrico Crescimanno.



"Per quanto si possa basare su un qualcosa di molto semplice, l'effetto che potrà scaturire sicuramente sarà gradevole e maggiore sarà l'impegno dei commercianti, più grande sarà lo stupore dei passanti. Una piacevole e curata vetrina, cattura maggiormente l'attenzione del potenziale cliente, tanto da destare interesse e spingerlo ad entrare, magari per la prima volta" spiegano.



"E' un progetto a costo zero e non è un obbligo, ma un invito a tutti i commercianti che potranno abbellire in totale autonomia, senza la necessità di rivolgersi ad un professionista.



Lo slogan infatti riporta il seguente testo "Valorizziamo ciò che abbiamo, con quello che possiamo", proprio a sottolineare la totale libertà nella scelta degli allestimenti che possono essere: materiali di recupero, realizzati a mano, in prestito da altri commercianti, portati da casa o acquistati. L'importante è trasmettere la cura e l'attenzione per la propria attività, più è bella e più sarà apprezzata e diventare un esempio per gli altri" concludono Ventra e Crescimanno.