Torino si taglia i capelli per sostenere le battaglie per la libertà in Iran: "Spediremo le ciocche all'ambasciata a Roma" [VIDEO]

Un flash mob a pochi passi dall'Università per ribadire la solidarietà alle donne e al popolo iraniano in lotta. Gli esponenti di +Europa si sono dati appuntamento oggi in via Sant'Ottavio e lo hanno fatto tagliando ciascuno una ciocca dei propri capelli. Il gesto che rimbalza in tutto il mondo dopo l'uccisione di Masha Amini, la giovane punita dal regime perché portava il velo in maniera ritenuta non ortodossa.