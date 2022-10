Ripetitore corso Benedetto Croce, i cittadini preoccupati: “Viviamo circondati da un reticolo di radiazioni”

Continua a destare preoccupazione il ripetitore della compagnia telefonica Iliad (5G) installato in corso Benedetto Croce 30 a giugno scorso.

Un’antenna autorizzata dal Comune e dall’Arpa, come ce ne sono tante in città, ma che ha destato l’allarme dei residenti vista la vicinanza a diversi istituti per anziani e scuole, tra cui la Collodi e la Rodari.

La questione è arrivata in Consiglio della Circoscrizione 8 con un’interpellanza del Consigliere Alessandro Lupi (Lista Civica per la 8), in cui si chiede se siano state rispettate le normative.

Anche alcuni cittadini sono intervenuti: “Non vogliamo fare allarmismo, ma abbiamo qualche dubbio sulla pericolosità dell’antenna”.

I rilievi dell’Arpa in corso

Nei mesi scorsi infatti avevano già preso contatti con Arpa la quale dopo aver verificato le autorizzazioni, ha cominciato i suoi rilievi sulle radiazioni emesse dall’antenna.

“Hanno terminato i primi rilievi venerdì scorso, sembra che il ripetitore sia attivo, ma non emetta alcun segnale, cosa che pare strana anche all’Arpa”. I tecnici stanno ora andando avanti con i rilievi a distanza di dieci giorni, ma la preoccupazione resta.

“Certo è che viviamo in una zona circondata dalle radiazioni, in un reticolo di antenne da tutte le parti, da via Sidoli, da via Pizzi, piazza Guala, corso Traiano”.

Tra le richieste una raccolta dati su tutti il territorio

"Chiediamo alla Circoscrizione quale contributo può dare la circoscrizione per capire se nell’individuazione dei ricettori sono tenute in considerazione le distanze da strutture come scuole o altre strutture. Inoltre, se possibile fare una raccolta dati su ripetitori come questo, presenti su tutta la Circoscrizione e nel caso se questi possano essere messi a disposizione dei cittadini”.

“Richiesta legittima - ha risposto la coordinatrice Di Bella -. Potremmo pensare a una commissione dedicata per avere i dati e le informazioni scientifiche una volta terminato il lavoro dell’Arpa”.

"Questa interpellanza sicuramente arriverà al sindaco - conferma il presidente Miano -. Potremmo interpellare anche l’assessore all’ambiente. Poi attenderemo i risultati di Arpa. Poi dovremo capire se i dati sono dannosi o meno per la salute”.