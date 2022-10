Le persone che vanno su internet scrivono su Google preventivo per noleggio probabilmente hanno dei motivi che li spingono a cercare un tipo di noleggio per la macchina o spesso anche il noleggio di un furgone, perché quest'ultimo tipo di noleggio può essere sia per le persone comuni e si possono avere dei motivi di carattere personale che riguardano ad esempio il fatto di dover fare un trasloco e di non voler chiamare un'azienda del settore e spendere troppi soldi e magari fari aiutare da amici a caricare il furgone nella vecchia casa e poi a scaricarlo in quella nuova.

Tra l'altro noleggiare un furgone può essere utile così almeno non si mette a rischio la macchina che magari Sarebbe troppo piccola e ci costringerebbe a fare tanti viaggi con il trasloco, o rischieremmo anche di rovinarla perché tutta la roba non c'entra perché magari è troppa o è troppo ingombrante.

Con la scusa che dobbiamo invitare questi amici per farci dare una mano, poi alla fine del trasloco con il furgone possiamo festeggiare e magari fra una bella cena insieme per questo momento di trasloco.

Altre persone invece decidono di noleggiare un furgone perché magari vogliamo fare una gita fuori porta, in macchina non ci stanno e ne hanno solo una e con un furgone ci si può spostare fino a 7-8 persone quindi il problema sarebbe risolto e soprattutto la cosa positiva sarebbe che tutti i membri del viaggio che popolano, se così si può dire il furgone, potrebbero dividersi anche le spese per il noleggio per la benzina questo renderebbe la cosa più gestibile economicamente

Il costo di un noleggio può avere tante variabili

Nella prima parte abbiamo fatto l'esempio di un noleggio a brevissimo termine e soprattutto abbiamo fatto l'esempio di un cittadino comune che ha bisogno di un noleggio di un furgone per motivi personali, mentre potremmo iniziare a menzionare quei liberi professionisti e gli imprenditori che hanno ogni tanto della merci da caricare e scaricare non vogliono anche se mettere a rischio la macchina, e soprattutto non vogliono essere costretti a comprare un furgoncino solo perché una volta al mese, perché magari hanno bisogno di portare della merce per una fiera o per un convegno e non saprebbero a chi chiederlo in prestito e sanno che portare tutto in macchina sarebbe un incubo, servirebbe fare più viaggi e rischiando così di perdere troppo tempo e per un imprenditore il tempo è denaro.

Mentre noleggiare un furgone a medio e a lungo termine chiaramente se si riesce a trovare quello che fa al caso loro, all'interno della rata di noleggio si possono mettere tutti i servizi più importanti e quindi quando diciamo tutto intendiamo l’assicurazione, il bollo, ,magari il cambio di pneumatici , il soccorso stradale 24h su 24 e la manutenzione ordinaria e straordinaria .

Inoltre ci sono varie ditte in questo settore e quindi potremmo avere più preventivi a nostra disposizione per avere un metro di paragone e sapere quale ci conviene scegliere.