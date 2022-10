Il doposcuola a Pomaretto è ‘da scienziati’

Da oggi, per cinque venerdì consecutivi, il doposcuola di Pomaretto sarà ‘da scienziati’.

Un’iniziativa dedicata a ragazzi e ragazze che frequentano la quinta della scuola primaria e la prima della secondaria, organizzata dall’associazione Sviluppo Pomaretto con Scienza senza confini (frequenza gratuita).

Sviluppo Pomaretto ha presentato il progetto ‘So-stare in questa Valle. Giovani, luoghi, saperi’ per cui ha ottenuto 18mila euro di fondi dell’otto per mille alla Chiesa Valdese.

“All’interno di questo progetto abbiamo inserito diverse attività, tra cui un doposcuola creativo la scorsa primavera, un servizio estivo di presidio educativo per la scuola secondaria di primo grado, e un operatore che pranza con gli anziani ogni giovedì – spiegano dall’associazione –. Per il ciclo che comincerà oggi, abbiamo contattato Scienza Senza Confini per fare incontri di tema scientifico”.

Gli incontri avranno luogo ogni venerdì dalle 17 alle 19 nel ‘salone luminoso’ di Pomaretto, che si trova negli spazi della scuola primaria, vicino alla biblioteca, in piazza della Libertà, 1.

Nel primo incontro protagonista sarà il magnifico mondo delle piante, il 21 si parlerà dei quattro elementi (aria, acqua, terra e fuoco), il 28 di educazione alimentare con ‘alimentare, Watson’, il 4 novembre si vedrà la trasformazione ‘dal fiore al barattolo’, e l’11 novembre parlerà di miscugli e soluzioni.