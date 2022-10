Castellamonte, i vigili del fuoco ricordano come ogni anno Bartolomeo Califano

Tutti gli anni il 15 ottobre i Vigili del Fuoco ricordano Bartolomeo Califano con una cerimonia sul ponte del fiume tra Castellamonte e Salassa nella pianura del Canavese. E così è accaduto anche oggi. A rappresentare tutti Vigili del fuoco il vice dirigente del comando, l'ing Tubere, che assieme al Sindaco di Castellamonte ha rimarcato il sentimento di riconoscenza per Bartolomeo e il suo spirito di sacrificio. Il diacono di Castellamonte ha pregato con i presenti anche con un momento di raccoglimento.

Era il 15 ottobre del 2000 quando il suo fuoristrada precipitò nel torrente. Il corpo del caposquadra Bartolomeo Califano non è mai stato rinvenuto. Nel 2007 Califano è stato insignito, dall'allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, della Medaglia d'oro al merito civile con la seguente motivazione: "In occasione di un violento e disastroso evento alluvionale, impegnando ogni risorsa fisica, si prodigava nelle operazioni di soccorso alla popolazione. Alla guida dell'automezzo di servizio, a causa del cedimento di un ponte, precipitava in un torrente scomparendo tra le acque impetuose. Mirabile esempio di elette virtù un civiche ed eccezionale spirito di servizio spinti fino all'estremo sacrificio".