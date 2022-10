Incendio al presidio Tav di Venaus: roulotte data alle fiamme

"Le prime notizie", spiegano gli attivisti No Tav, "parlano di matrice dolosa, e non ci stupiamo. Conosciamo, purtroppo, molto bene questi metodi: sono anni che cercano di distruggere la nostra storia anche attraverso questi ignobili gesti. Il Movimento No Tav, però, ha radici solide e non si farà certo spaventare e intimidire da questa ennesima azione vigliacca". A riportarlo è la pagina Facebook di riferimento del Movimento, Notavinfo Notav.