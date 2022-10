Underbar: un trio che amalgama esperienze differenti e improvvisazione musicale

Underbar è trio, formato da Luca Zennaro al sax, Luca Tartaglia al basso elettrico e Federico Griso alla batteria, che nasce nel 2021. I tre si erano già esibiti insieme in svariate occasioni principalmente nei locali del territorio piemontese. Il nuovo trio si è formato, come primo obiettivo, per la stesura e la registrazione di un album composto da sette brani e con l’intenzione di presentare composizioni originali come sintesi delle molteplici esperienze musicali dei singoli. Il risultato è un prodotto eterogeneo che trova le sue radici nel funk, nel jazz e nel rock sperimentale: l’album omonimo, Underbar, in uscita a dicembre. “Il pranzo della Domenica” e “Primus” sono i due singoli anticipano l'uscita del disco in collaborazione con l’etichetta torinese Blue Mama Records .

Come si sono formati gli Underbar e perché si chiamano così?

La formazione degli Underbar è il punto di arrivo di un processo graduale fatto di collaborazioni estemporanee tra noi tre. Il nome è la traduzione in svedese de "(I) Stupendi" nome semiserio con cui la formazione si è esibita di tanto in tanto negli anni passati.

Come si sono unite le differenti esperienze dei componenti nel progetto corale?

Le nostre diverse estrazioni si sono sintetizzate grazie alla conoscenza del gusto musicale di ognuno attraverso live e collaborazioni spesso affrontati solo con un canovaccio: è proprio attraverso questa modalità che si sono incontrate e amalgamate le differenze.

Anche la musica slegata dalle parole lascia un messaggio e delle emozioni, cosa vorreste lasciare ai vostri ascoltatori?

Le tracce sono eterogenee e accomunate dal desiderio di racchiudere alcuni momenti o emozioni personali all'interno di esse. In qualche modo il nostro auspicio è che tali sentimenti vengano colti dall'ascoltatore, che possa quindi viverli declinando il proprio significato e valore.

Tra qualche mese uscirà il disco Underbar, quale concetto lega le tracce?

Il disco per noi è la fotografia di un momento particolare e cioè quando la pandemia da una parte ci ha tolto molto e dall'altra ci ha dato un tempo di riflessione che ci ha stimolato nell'iniziare ad imbastire un nuovo progetto che trova il suo incipit in queste tracce.

Il primo singolo, uscito venerdì, è “Il pranzo della domenica”. Come lo immaginano gli Underbar?

Più che il pranzo della domenica in sé abbiamo immaginato la fine del pranzo stesso: quel momento in cui i commensali soddisfatti e, perché no, satolli stanno ancora intorno al tavolo ormai disordinato e caotico. Possiamo trovare una definizione de "Il pranzo della domenica" da questa ipotetica istantanea.

La vostra Torino musica e non.

Torino è la città che ha accolto la voglia di fare musica di ognuno di noi. Per questo nutriamo un senso di gratitudine nei suoi confronti. È una città non sempre facile in cui fare musica, che è cambiata negli anni e noi ci siamo trasformati con lei.

News, live in programma, appuntamenti.