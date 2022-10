Medical Emergency Camp a Imperia, si piazzano primi i veneti di Cavallino Tre Porti. Secondi i piemontesi di Vinovo Candiolo

Cavallino Tre Porti della regione Veneto si piazza primo all’undicesima edizione del Mec, Medical Emergency Camp, andata in scena, tra ieri e oggi, a Imperia. Una due giorni che ha visto dieci squadre, provenienti da sei regioni d'Italia, tra le quali anche la Croce Bianca di Imperia, 'scontrarsi' su scenari di soccorso simulati, al Parco urbano e al Parasio, sotto l’occhio attento di una giuria tecnica di esperti che ha valutato il loro lavoro. Le finali si sono svolte, invece, nel pomeriggio in calata Anselmi.

In testa alla classifica MEC 2022 si è piazzato Cavallino Tre Porti della regione Veneto, secondo, invece, Vinovo Candiolo della regione Piemonte, mentre terzo Pietra Soccorso della regione Liguria. Il premio spirito MEC è stato invece assegnato alla Croce Blu Castelletto della regione Liguria. I giudici del Veneto e Piemonte hanno inoltre indicato l'equipaggio Croce Bianca Imperia che partecipava fuori gara come la migliore di tutte e dieci le associazioni. Alla premiazione era presente anche l’assessore alla Protezione civile Simone Vassallo.

“Un evento che ancora una volta è stato un successo, vedere così tanti ragazzi con la stessa passione confrontarsi in questi due giorni è stato emozionante, ma soprattutto formativo" - commenta il presidente della Croce Bianca di Imperia, Bob Trincheri - "Mi riempi inoltre di orgoglio sapere che il nostro equipaggio formato da Luca Menini, Andrea Opizzo e Marco Andreini è stato giudicato dai giudici di altre regioni il migliore, dimostrazione di quanto crediamo nella formazione. Un grande successo del nostro gruppo formatori che vede come responsabile proprio Luca Patelli creatore di questa fantastica manifestazione”.

"Questo MEC lo aspettavamo da tanto e rivedere le nostre belle divise colorate, e non più quegli anonimi camici bianchi, è stato veramente bello. Hanno partecipato più di cento ragazzi, che hanno affrontato in prima linea la pandemia nelle loro città, proprio come noi. Come ho detto a loro questo MEC ce lo meritiamo per quello che abbiamo fatto in questi due anni" - aggiunge Trincheri che conclude - "Grazie al sindaco Claudio Scajola, all'assessore alla protezione civile Simone Vassallo e a tutta l'amministrazione, grazie al presidente di Regione Liguria Giovanni Toti per il bellissimo messaggio che mi ha mandato da riferire ai volontari in gara. Grazie a Luca Patelli e al suo staff perché questa manifestazione crea legami che sono veramente difficili da descrivere, ma vedere oggi pomeriggio tutti i ragazzi sorridenti e divertiti è la soddisfazione più grande, significa che ancora una volta siamo stati grandi. Grazie anche alla Croce Rossa per il fondamentale aiuto dei loro truccatori e infine grazie agli sponsor che ancora una volta si sono rilevati dei grandi amici. Non posso non concludere i ringraziamenti citando tutti i volontari della Croce Bianca che si sono dati da fare in questi due giorni con ruoli diversi. Ci vediamo il prossimo anno per il MEC 2023., almeno noi del direttivo lo speriamo".

L’evento aveva come obiettivo quello di sensibilizzare la popolazione alla cultura dell’emergenza e al lavoro delle associazioni di pubblica assistenza.