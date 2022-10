Backstage. E se non riesco a pagare? Rivediamo la puntata sulle bollette di gas e luce (Video)

E se non riesco a pagare? Negli ultimi 9 mesi 5 milioni di italiani non hanno pagato le bollette di gas e luce, con i rincari si potrebbero aggiungere altri 3,8 milioni di persone. Il presidente di Confindustria Bonomi afferma: ora l'urgenza è il caro bollette, indispensabile sostenere famiglie e imprese. Ma la doccia fredda arriva dal Fondo Monetario Internazionale: il peggio deve ancora arrivare. Un'unica preoccupazione per tutti, famiglie e imprese: e se non riesco a pagare? Ne parliamo in diretta a Backstage con esponenti della politica e della società civile per cercare di capire le reazioni del nostro territorio.

A Backstage Patrizia Corgnati ne ha palato in studio con Daniele Valle (Consigliere Regione Piemonte per il PD e vicepresidente del Consiglio Regionale), Paolo Montagna (Sindaco di Moncalieri), Gianluca Gavazza (Consigliere della Regione Piemonte per la Lega). In collegamento il Comitato Spontaneo di via Boston con Vincenzo Caliendo (Titolare negozio ortofrutta), Giancarlo Buffo (Imprenditore) e Petronilla Cavallo (Fornaia).

Rivedi la puntata: