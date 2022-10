Arriva la stagione fredda: chiude la strada che da Viù porta al lago di Malciaussia: appuntamento in primavera

Nella stagione invernale, in considerazione della geometria ed altimetria della strada, unitamente alla presenza di valloni con frequenti fenomeni valanghivi, non è possibile attuare il servizio sgombero neve in sicurezza; inoltre prima della stagione invernale occorre smontare le protezioni marginali, che verrebbero divelte dalle slavine: per questa ragione viene disposta la chiusura all'inizio dell'autunno.