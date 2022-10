Come scegliere la ditta di pulizie giusta per il proprio albergo

All’interno delle strutture ricettive come hotel ed alberghi, si tende sempre più di frequente a rivolgersi a ditte esterne per quanto riguarda la pulizia delle stanze, il cambio biancheria e via dicendo. Sono ormai sempre meno coloro che assumono personale internamente, probabilmente per questione di costi: le tariffe delle imprese di pulizie sono più convenienti e sostenibili per gli stessi albergatori.

Come scegliere però la ditta migliore per la propria struttura? Per non rischiare brutte sorprese, conviene sempre controllare che l’impresa abbia determinate caratteristiche e sia in grado di offrire servizi di alto livello. Una delle più consigliate ad oggi è Aurora Cleaning, che opera a livello nazionale e vanta delle ottime referenze. Vediamo allora cosa rende questa impresa di pulizie migliore delle altre.

# Personale qualificato ed esperto

Una buona ditta di pulizie deve innanzitutto avvalersi di personale altamente qualificato ed esperto, in grado di garantire il massimo del servizio. Aurora Cleaning da questo punto di vista è consigliatissima, proprio perché offre risultati impeccabili e questi sono dettagli che in un hotel fanno una grande differenza. Purtroppo non sempre il personale addetto alle pulizie presta la giusta attenzione ai dettagli, ma sono proprio questi che il cliente più esigente nota e che rischiano di compromettere l’immagine di tutta la struttura. È dunque importante scegliere una ditta che si avvalga di uno staff esperto e qualificato, ineccepibile nel proprio lavoro.

# Prodotti e strumenti professionali di alta qualità

Le migliori ditte di pulizie come Aurora Cleaning si avvalgono anche di prodotti e strumenti professionali, di altissima qualità, senza badare al risparmio da tale punto di vista. Anche questo è un dettaglio che non dovrebbe mai essere sottovalutato, perché quando si tratta di pulizie la qualità del prodotto impiegato fa una grande differenza e lo stesso si può dire dello strumento in uso. Le ditte che utilizzano detergenti troppo economici non riescono a garantire gli stessi risultati ed il cliente spesso se ne accorge.

# Servizi extra specifici per hotel ed alberghi

Una buona ditta di pulizia deve anche essere in grado di offrire servizi extra, che vanno oltre alla semplice igienizzazione delle stanze e degli spazi comuni e che possono rivelarsi utili in una struttura come l’hotel. Parliamo ad esempio del cambio biancheria da letto e da bagno (con relativo lavaggio, stiraggio, ecc.) ma non solo. Aurora Cleaning all’occorrenza può occuparsi anche della gestione dei kit di cortesia, delle forniture igienico-sanitarie, del portierato, degli interventi idraulici o elettrici e via dicendo.

# Prezzi trasparenti ed onesti

Un ultimo aspetto da valutare nella scelta della ditta di pulizie per alberghi riguarda naturalmente il tariffario. Aurora Cleaning è tra le più consigliate ed apprezzate in tutta Italia anche per via dei prezzi che propone, che sono assolutamente onesti e trasparenti. Il fattore budget non può mai essere sottovalutato da un albergatore, che deve naturalmente considerare anche questo aspetto per decidere quale ditta di pulizia ingaggiare. Non deve però rappresentare l’unica variabile per la scelta, perché anche la qualità del servizio è fondamentale.