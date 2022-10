Gioielli d’epoca e diamanti, l’importanza di una valutazione accurata

Ci sono diversi tipi di “valore”, oltre a quello economico, legati ad un gioiello. C’è quello affettivo, il gioiello che ci rievoca un ricordo, o che ci ricorda una persona cara che ce lo ha regalato o da cui lo abbiamo ricevuto in lascito. Accade anche di ereditare o ricevere gioielli che non hanno questo valore emotivo o che lo hanno perso che spesso restano inutilizzati in casseforti o cassette di sicurezza quando, in realtà, rappresentano un capitale inutilizzato, immobilizzato. Esistono molti lasciti di alta gioielleria, anche d’epoca, difficili da gestire: in caso di più eredi, per esempio, poiché difficilmente possono essere “divisi” in modo paritetico o perché sono gioielli molto importanti con poca probabilità di essere indossati, questi sono in realtà dei veri capitali che possono essere venduti. La valutazione diamanti deve essere eseguita da esperti del settore, sia che si tratti di gioielleria contemporanea che d’epoca, preparati anche dal punto di vista gemmologico

Che valore hanno i gioielli d’epoca?

Da qualche anno a questa parte è cresciuta in modo significativo l’attenzione nei confronti dei gioielli vintage e d’epoca. È tuttavia molto difficile trovare esperti preparati ed affidabili in grado di valutare ogni aspetto del gioiello d’epoca realizzando una valutazione corretta. Affinché il gioiello possa essere valutato in modo adeguato è opportuno esaminare tutte le sue caratteristiche. L’esperto, oltre a tener conto delle materie prime che compongono il prezioso, deve essere in grado d’ identificare l’epoca, valutare la manifattura e l’originalità.

L’analisi di un gioiello d’epoca

Per effettuare una valutazione di un gioiello, antico è necessario studiare i materiali di cui il gioiello è composto e le lavorazioni che lo caratterizzano. Si tratta di peculiarità che forniscono una conferma ulteriore della datazione e quindi del periodo di produzione del manufatto. Nel caso delle pietre, qualora esse siano presenti, va eseguita in modo ugualmente puntiglioso. Ovviamente il valore stabilito è fortemente condizionato dallo stato di conservazione: come si può facilmente immaginare, infatti, la valutazione che sarà eseguita risulterà tanto migliore quanto sarà ideale lo stato di conservazione. Attraverso la presenza di timbri, incisioni o particolari lavorazioni è possibile attribuire il gioiello ad un brand. Questo aspetto, se in presenza di un brand storico e rinomato, incide sulla quotazione finale del gioiello.

Compratori affidabili: come trovarli

Non è facile, come si è detto, comprendere e interpretare le caratteristiche più importanti di un gioiello d’epoca al fine di effettuare una valutazione adeguata. Ecco perché bisogna rivolgersi a degli specialisti del settore che abbiano alle spalle una lunga esperienza e siano in contatto con realtà internazionali e quindi con una consapevolezza globale del mercato. Aziende a cui rivolgersi identificano nei propri valori, la serietà e la professionalità nel rapporto con la clientela e la chiarezza con la quale vengono spiegati i criteri adottati per la valutazione del gioiello o di pietre preziose. Una realtà specializzata nel settore è in grado di dare una valutazione di mercato, prendendo visione del bene nella sua interezza.

La valutazione dei diamanti

Nel novero dei gioielli d’epoca ci sono quelli impreziositi da pietre preziose. Un professionista è in grado sia di valutare il prezioso dal punto di vista della datazione che dal punto di vista gemmologico.

In caso di presenza di diamanti saprà valutare l’epoca del taglio, che ne condiziona fortemente il valore e le altre caratteristiche del diamante indispensabili a realizzare un valore di mercato.

Mv Luxury Group