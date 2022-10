Per Inverso Pinasca pronto il progetto sul Viadotto Inverso

Proseguono gli incontri del lunedì che il vicesindaco della Città metropolitana di Torino Jacopo Suppo, che ha anche la delega alle opere pubbliche, dedica ai Comuni per registrare tutte le criticità e le necessità in tema di viabilità.

Il vicesindaco metropolitano ha incontrato il vicesindaco di Inverso Pinasca Enrico Tron: in discussione un progetto per il miglioramento idraulico di due attraversamenti che sottopassano la Sp 166 , una su un tratto secondario della Comba del Don e l’altra, di maggior portata, relativa alla Comba Nouvarea. Il Comune ha ricevuto dalla Città metropolitana un contributo con il Bando Sussidiarietà, ma occorrono approfondimenti progettuali affinché l'opera sia realizzabile. Parere favorevole viene espresso dai tecnici della Viabilità, a seguito della relazione idraulica predisposta, per lo scatolare progettato per la Comba Nouvareo, calcolato per un tempo di ritorno di 200 anni, mentre l'attraversamento della Comba del Don risulta dimensionato per una portata troppo limitata ed è necessario integrare con valutazioni circa gli effetti a monte e soprattutto a valle. Considerato l'aumento dei materiali il vicesindaco Jacopo Suppo ha consigliato di aggiornare il computo del progetto per verificare e concordare gli interventi effettivamente realizzabili nel rispetto della convenzione vigente.

Il vicesindaco Tron ha chiesto anche aggiornamenti sulla tempistica dell’intervento di consolidamento strutturale e di difesa idraulica delle fondazioni del Viadotto Inverso, sul fiume Chisone alla km 4+500 finanziato con le risorse che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha destinato alla Città metropolitana di Torino per mettere in sicurezza o realizzare ex novo ponti e viadotti.

La Dirigente della Viabilità 2 della Città metropolitana ha spiegato che il progetto definitivo è pronto e in via di approvazione e che i lavori dovrebbero cominciare nel 2023.