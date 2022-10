Le nuove offerte formative delle scuole secondarie presentate oggi in Conferenza metropolitana

Sono stati presentati i nuovi indirizzi di studio richiesti dalle scuole superiori di Torino e provincia e che hanno passato l’istruttoria dalla Città metropolitana di Torino, resi noti oggi durante la “Conferenza territoriale per il dimensionamento e per la programmazione dell’anno scolastico 2023-2024” tenuta in modalità da remoto. Alla presenza di presidi e insegnanti, l’incontro è stato aperto dai saluti della consigliera metropolitana delegata all’Istruzione Caterina Greco e dell’assessora alle Politiche educative e giovanili del Comune dI Torino Carlotta Salerno.

“La programmazione dell’offerta formativa per le scuole secondarie di secondo grado per l’anno scolastico ‘23/24 e il dimensionamento scolastico della rete di scuole è un procedimento lungo e impegnativo ed è stato nei mesi scorsi oggetto di momenti di formazione per inquadrare l’iter procedimentale e la normativa di riferimento” ha detto la consigliera delegata della Città metropolitana Caterina Greco. “Il rispetto dei principi che ci hanno ispirato riportano ai criteri di ottimizzazione degli spazi, della razionalizzazione della spesa, dell’equa distribuzione degli indirizzi scolastici, dell’efficientamento energetico e della qualità e quantità degli spazi. Inoltre si è tenuto conto dei flussi rispetto ai trasporti pubblici locali e della distribuzione della domanda e dell’offerta scolastica distribuita nel territorio metropolitano. Infine il tema della digitalizzazione delle aule scolastiche e la possibilità di sostituire o accorpare e/o dismettere edifici scolastici è un obiettivo più a lungo termine al quale tendere nell’applicazione del piano dell’edilizia scolastica che sottoporremo all’approvazione del Consiglio Metropolitano nei prossimi mesi. Gli scenari sostenibili sono in costruzione e saranno vagliati con proposte concrete e realizzabili”.

Sono quindi intervenuti Tecla Riverso, dirigente dell’Ufficio scolastico regionale Piemonte per l’ambito torinese, Valeria Sottili, dirigente del settore Politiche dell’istruzione, programmazione e monitoraggio strutture scolastiche della Regione Piemonte, e Monica Tarchi, dirigente Istruzione e sviluppo sociale per la Città metropolitana di Torino.

In particolare sul tema del dimensionamento scolastico è intervenuto Marco Rosso, dirigente del Coordinamento Edilizia – Edilizia Scolastica 1 e 2, che ha illustrato uno studio statistico sulle presenze (90mila, in crescita, gli studenti complessivi degli istituti superiori), le preferenze (in crescita la scelta dei Licei sugli Istituti tecnici e professionali, e sul fronte degli indirizzi salgono le preferenze per i Licei scientifici e tecnologici e, nell’ambito degli Istituti tecnici, dell’indirizzzo informatico) e la mobilità degli studenti sul territorio metropolitano: elementi che vengono valutati per il dimensionamento degli edifici ma anche per la programmazione.

Sul fronte dell’offerta formativa questo l’elenco dei nuovi corsi di studio delle scuole secondarie superiori che verranno deliberati dalla Città metropolitana, in attesa del sì definitivo della Regione Piemonte.

- I.I.S. ALBERT

articolazione triennale dell’ indirizzo “Produzioni e trasformazionI”dell’Istituto tecnico di “Agraria, agroalimentare e agroindustria”

- Istituto SELLA– AALTO–LAGRANGE di Torino

articolazione triennale Sistemi informativi aziendali dell’I.T. A.F.M

- Istituto COPERNICO LUXEMBURG di Corso Caio Plinio 2 Torino

nuovo percorso di Liceo scientifico – Indirizzo Scienze applicate diurno.

Molti gli istituti che hanno chiesto l’attivazione di corsi serali, per i quali però si è deciso, anche sulla scorta delle strategie da mettere in atto per contenere i costi energetici, di aprire prossimamente un tavolo di confronto. Caterina Greco ha spiegato che è stato chiesto dall’Ufficio scolastico regionale di fare una valutazione attenta e un’analisi puntuale per razionalizzare la presenza dei corsi serali.