La Cavalleria Medievale protagonista dell'incontro di stasera al Circolo die Lettori

L'incontro prevede la presentazione dell'opera in due volumi dal titolo "Oh gran bontà de' cavallieri antiqui! - Scritti sulla cavalleria e sulla tradizione cavalleresca italica", edito dalla casa editrice Il Cerchio nel 2021, nel quale sono raccolti i più importati saggi di Franco Cardini - sia già editi in altre sedi sia inediti - sulla nascita, sull'affermazione e sulle diverse declinazioni della cavalleria nel Medioevo, riletta come grande tema storico e antropologico.