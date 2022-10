ViaLattea, cresce l’attesa per la nuova stagione: a Sestriere torna la Coppa del Mondo di sci [FOTO e VIDEO]

Una nuova seggiovia, il ritorno dello skipass stagionale e la Coppa del Mondo a Sestriere e (si spera) tanta neve. E’ scattato il count-down per la nuova stagione invernale della ViaLattea.

Il ritorno della Coppa del Mondo

Mentre si inizia a guardare il cielo e le previsioni meteo, in attesa di abbondanti nevicate in quota, il Piemonte festeggia il ritorno della Coppa del Mondo di Sci: sabato e domenica 10 e 11 dicembre le migliori atlete si sfideranno sulla storica pista Kandahar Giovanni Agnelli di Sestriere. Un’icona dello sport invernale. Nella prima giornata si terrà lo slalom gigante femminile ed il giorno successivo lo slalom femminile.

L’obiettivo è quello di valorizzare e coinvolgere il territorio per portare la migliore immagine del Piemonte e delle sue montagne in tutto il mondo, un’occasione unica per mostrare a livello internazionale che cosa può offrire la Regione ospitante non solo sotto il profilo sportivo ma turistico più in generale.

Sarà un bel week end di festa e di allegria nel comprensorio della Vialattea: svariati eventi collaterali faranno da cornice all’evento per accogliere nel modo più caloroso possibile le campionesse e coinvolgere il maggior numero di appassionati di montagna e di sport invernali. Colori, luci, musica ed intrattenimenti vari saranno parte integrante del programma delle due giornate di gara e animeranno l’intera località, dal parterre di arrivo alle vie del paese, dalle piazze ai locali.

Una nuova seggiovia a 6 posti

Quest’anno c’è una bella novità che attende le atlete che arriveranno al Colle per partecipare alle due gare: la nuova seggiovia a 6 posti del Cit Roc. Un modernissimo impianto a servizio della pista di gara, altamente tecnologico e performante in grado di migliorare il servizio ed aumentare la portata oraria.

Cirio: "Turismo di montagna è il motore del turismo piemontese"

Consapevole dell'importanza dell'evento Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte: "Noi ci promuoviamo attraverso gli eventi, è una scelta che abbiamo fatto come Regione. Altre regioni autonome si promuovono con la pubblicità, noi lo facciamo con le Atp Finals, Eurovision, Coppa del Mondo e ogni evento che ci garantisce visibilità".

"Il turismo di montagna è il motore del turismo piemontese. Oggi inauguriamo la stagione invernale, ma un impianto di risalita che porta in quota lo sciatore può anche portare quello con la bicicletta. Tutto diventa turismo Outdoor, turismo sostenibile, ma soprattutto posti di lavoro e ricchezza" ha concluso il Governatore.

Al suo fianco, determinato nel continuare a portare in Piemonte eventi di livello, l'assessore allo Sport Fabrizio Ricca: "Quanto sono importanti questi appuntamenti? Pensiamo che il mondo dello sci è il 4% del nostro Pil, senza contare tutto il mercato che c’è intorno. La Coppa del Mondo di sci garantirà una vetrina a tutto il territorio. Sestriere è una tradizione ma non ci vogliamo fermare, crediamo nella capacità del territorio di poter organizzare altri eventi importanti".

Chi non vede l'ora di poter accogliere atlete prima e turisti poi è Gianni Cesare Poncet, sindaco di Sestriere: "Il fatto che la Coppa del Mondo cada a dicembre, fa si che chi deve ancora scegliere dove trascorrere le vacanze, venga a Sestriere".

"Questi eventi sono importanti perché tutto quello che ruota attorno all’organizzazione lascia poi delle positività a livello strutturale, stradale e alberghiero. Servirà inoltre a preparare al meglio piste che poi saranno utilizzabili dal turista, dallo sci club e da chiunque pratichi lo sci".

La promessa è quindi quella di farsi trovare pronti, dinnanzi a una sfida importante. Lo sa bene Massimo Bonetti, presidente Consorzio Turistico Sestriere: "Arriviamo a questo momento con un grande lavoro di preparazione. D’estate si è lavorato molto, siamo pronti per una stagione che parte con il botto".

"L’assenza di restrizioni l’abbiamo attesa tanto e desiderata, è un punto di svolta. La gente ha bisogno di libertà, evasione, aria pura. Questo per le stazioni sciistiche della via lattea è un toccasana" ha precisato Bonetti.

Via Lattea 2022-2023: le novità

L’apertura della stagione sciistica 2022/2023, in condizioni normali di innevamento ed ambientali, è prevista per mercoledì 7 dicembre e sarà possibile sciare sino a Pasquetta, lunedì 10 aprile. Tra le novità presentate per la stagione invernale 2022/2023, la nuova seggiovia Cit Roc, con 325 metri di dislivello, sei posti per cabina e una lunghezza di 1.211 metri. Scelto anche un novo logo, con quello storico che lascia il posto a un’icona senza tempo in cui le lettere V e L si fondono in una forma unica che racchiude al suo interno il profilo di due montagne.

Molto atteso poi il ritorno dello skipass stagionale valido su tutti gli impianti gestiti da Sestrieres SpA sul territorio italiano e sugli impianti gestiti da RARM Montgenèvre sul territorio francese, da apertura a chiusura impianti. Aumenta leggermente il prezzo dello skipass giornaliero, che da 41 euro sale a 44 a causa del caro energia.

Luisella Bourlot: "Marketing e ambiente: siamo carichi"

Carica e determinata ad affrontare una stagione di successo, anche Luisella Bourlot, direttore generale di Sestriere S.p.A.: "Ci prepariamo da mesi. La Coppa del Mondo è l’evento internazionale più importante, ma non ci dimentichiamo che a ruota (o insieme) cominciano a sciare i nostri clienti. Vogliamo dare loro la migliore offerta possibile: abbiamo investito in digitalizzazione e marketing, perché vogliamo attrarre i nostri clienti e proporre loro un’esperienza digitale".

Il tutto, senza mai rinunciare alla salvaguardia dell'ambiente: "Vogliamo preservare il territorio e quindi mettiamo in campo azioni ecosostenibili: da quest’anno compriamo solo energia prodotta da fonti rinnovabili, i nuovi investimenti sono compatibili con il risparmio energetico. Tutto questo per tutelare il patrimonio, quello che ci ha dato la natura. Ci teniamo, con questa natura lavoriamo e crediamo sia qualcosa di prezioso da salvaguardare".