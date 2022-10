Domenica la “Bike Pride 2022”, come cambia la viabilità a Torino

Domenica 23 ottobre in città si svolgerà la manifestazione culturale cicloturistica denominata “Bike Pride 2022”. La pedalata partirà alle ore 15.00 dal Parco del Valentino (viale Virgilio) e proseguirà il percorso lungo viale Virgilio, corso Cairoli, lungo Po Diaz, lungo Po Cadorna, corso San Maurizio, corso Regina Margherita, Rondò Rivella, corso Regina Margherita (sottopasso piazza della Repubblica) fino a Rondò della Forca, corso Valdocco, corso Palestro, via Cernaia da corso Palestro a corso Vinzaglio, corso Vinzaglio, corso Duca degli Abruzzi, corso IV Novembre fino a via Filadelfia, corso Unione Sovietica fino a corso Dante , corso Dante fino a corso Massimo d’Azeglio, corso Massimo d’Azeglio fino a corso Vittorio Emanuele II, corso Vittorio Emanuele II sino all’Arco monumentale arma di Artiglieria.

Dalle ore 15 si segnalano possibili rallentamenti e code lungo gli assi viabili interessati dal percorso.