Cit Turin, una corsa colorata e festosa ha aperto la giornata di sport dedicata ai bambini

In piazza Benefica, cuore pulsante della zona, i grandi protagonisti sono stati i bambini delle scuole del territorio, con in prima fila le scuole elementari dell'istituto IC Rita Levi Montalcini.

Per loro, due eventi distinti e correlati: la Cit Marathon, una staffetta non competitiva per bambini dalle materne alle scuole medie; e la Festa dello Sport, con possibilità per tutti di provare diverse discipline.

Coinvolgente, anche per i curiosi, i passanti, le famiglie e i bambini di tutte le età il momento dello sport. Quattro le aree attrezzate per cimentarsi in quattro diverse discipline: il basket, il padel, i Roller e l'atletica. A organizzarli l'associazione sportiva studentesca.

L'evento, a scopo benefico per azioni di sostegno educativo rivolte a famiglie in condizioni di vulnerabilità, era stato inizialmente programmato per domenica 9 ottobre, ma il maltempo aveva convinto gli organizzatori, il Comitato Verde Cit Turin e l'associazione MontalCit – Insieme per la Scuola – APS (con il Patrocinio del Comune di Torino e della Circoscrizione 3), al rinvio in data odierna.

"Una piazza piena di gente, una piazza che pratica sport, una piazza dedicata alla solidarietà: splendida iniziativa, questa mattina nel cuore di Cit Turin, con la Cit Marathon", ha commentato il consigliere regionale dei Moderati Silvio Magliano, presente in piazza. "Bello vedere e vivere tutto questo, dopo le criticità che, in un passato non troppo lontano, si sono verificate proprio in piazza Benefica, che si rigenera come l'intero quartiere".