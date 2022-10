Calcio, Sampdoria: il nuovo tecnico Dejan Stankovic " I ragazzi hanno giocato bene ma in attacco sono poco lucidi"

Il nuovo allenatore della Sampdoria Dejan Stankovic ha avuto l'occasione di vedere bene come gioca la sua squadra in campo. Nel sito dedicato, oltre a ricevere il bonus di benvenuto scommesse Fezbet, si può anche avere promozioni, vantaggi e ricchi premi che sono sempre offerti a tutti gli utenti che seguono le loro partite.

Le parole del nuovo tecnico Dejan Stankovic

Dejan Stankovic dopo la partita contro la Roma commenta ai microfoni per l'intervista dichiarando : “ Sono dei bravi ragazzi, e non posso dire nulla a loro, sono stati all’altezza di giocare una bella partita contro una grande squadra. Il rigore è stato un vantaggio per i romani, hanno dominato la gara anche se alla fine noi abbiamo fatto qualche errore. L’atteggiamento da parte dei ragazzi è stato più che buono e quindi sicuramente continueremo a giocare così anche grazie ai nostri tifosi. Sì, in questa partita i ragazzi hanno giocato bene ma in attacco sono stati poco lucidi, anche se è vero, che battersi contro la Roma non è nemmeno facile. Per ora, cerchiamo un pò di tranquillità che ci servirà comunque per riuscire a sfruttare al meglio le occasioni di rete visto la mancata lucidità, ma sono certo che prima o poi anche per noi arriverà la vittoria"- sottolinea Dejan Stankovic. Per sapere le novità sulla società della Juventus riguardo Agnelli e le presunte plusvalenze fittizie si può andare a leggere questo link.

Qualcosa su Josè Mourinho

Inoltre, Dejan Stankovic, nell'intervista ha anche parlato dell'allenatore della Roma, Josè Mourinho e del rigore, dichiarando: " Che dire sul rigore? Credo che le regole nello stesso tempo devono anche essere rispettate, Josè Mourinho dice che ci salveremo ed io lo ringrazio per queste sue parole, ma dobbiamo pensare a migliorare e saper gestire al meglio le nostre debolezze. Noi siamo pronti a fare di più per la salvezza, sono sicuro che riusciremo bene, non ci fa paura nulla perchè allo stesso modo, conosciamo tutte le nostre forze compreso le nostre debolezze, a Josè comunque gli dò un in bocca al lupo, ognuno fa sempre la sua strada! Ovviamente in tanti mi chiedono perchè sono qui, ed io ho semplicemente risposto che credo molto in un grande club come la mia Sampdoria. Con i ragazzi questa settimana ho lavorato benissimo, sono preparati e molto bravi, si impegnano".

La Sampdoria

Il nuovo tecnico inoltre, parla anche della sua squadra della Sampdoria e dei calciatori commentando così:" La loro medicina saranno le vittorie, normale che quando non ci sono dei buoni risultati si crolla di più mentalmente. I ragazzi sono stati grandi e comunque credo che sono pronti per quello che dobbiamo affrontare in futuro. Riguardo al mercato, a gennaio dobbiamo arrivare fuori dalla zona retrocessione ma ancora non si parla di nulla perchè comunque non so cosa accadrà. Rincon? Forse bisogna stargli un pò più vicino, ha delle grandi doti, quando gioca in campo ha un buon equilibrio ma questa è una questione che riguarda tutti e non solo lui. Le vicende societarie? Sono arrivato pochi giorni fa, il problema non c'entra, l'unica cosa che devo fare è formare una buona squadra, allenare bene ragazzi e farli diventare dei buoni calciatori svegli per poi giocare delle partite al top!"- conclude l'allenatore della Sampdoria Dejan Stankovic.