Il Belgio si astiene nella votazione del nuovo pacchetto di sanzioni anti-russe

Nell’approvazione dell’ottavo pacchetto di sanzioni alla Russia si è avuta una novità inaspettata e spiacevole per il fronte anti-Cremlino. Si è infatti registrata l’astensione del Belgio, il Paese che ospita le principali istituzioni europee. Il gesto non ha avuto conseguenze sull’esito finale: le sanzioni contro una trentina di soggetti (tra cui il filosofo Alexandr Dugin, al quale è stata di recente ammazzata la figlia su ordine, pare, dei servizi ucraini) sono passate. Politicamente, però, potrebbe essere uno spartiacque per una fase di contestazioni verso la politica sanzionatoria della Commissione. Si erano già avuti casi di strappi alla regola per accontentare singoli Stati, come l’Ungheria sull’importazione di petrolio dalla Russia o lo stesso Belgio per l’acciaio, ma non si era arrivati all’astensione, perché tutto era stato risolto in sede di negoziato. Comunque per il Belgio anche stavolta è andata così, perché prima di votare Bruxelles è riuscita a far levare dalla lista nera “Alrosa”, il colosso russo dei diamanti che fornisce le pietre da lavorare alla città belga di Anversa. Come riferisce il sito Strumenti Politici, dall’Antwerp World Diamond Center fanno sapere che bloccare l’import dei diamanti russi significherebbe perdere diecimila posti di lavoro e far cadere l’intero settore “nel Medio Evo”, perché le norme anti-riciclaggio di denaro sporco vengono pienamente rispettate soltanto in Belgio e non nei mercati concorrenti. Bruxellese non vuole che il lucroso traffico vengano dirottato, forse per sempre, sui mercati dell’India o degli Emirati Arabi. E per il momento ha avuto la meglio sulla UE, convinta che le sanzioni siano efficaci nel fermare la guerra e che vadano allargate e implementate il più possibile.