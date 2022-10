Veicoli commerciali: a Torino trend positivo per il noleggio furgoni

Torino è una città dove l'industria automobilistica è quella più nota, ma non mancano realtà siderurgiche, tessili e agricole: non stupisce, quindi, che sia una delle località nelle quali la richiesta di noleggio di furgoni è sempre costante e conosce anzi un trend positivo.

Naturalmente, l’attenzione di privati e imprese si rivolge in particolare verso quelle aziende specializzate in grado di mettere a disposizione un servizio affidabile e professionale, nonché la possibilità di scegliere tra un’ampia varietà di soluzioni.

Si tratta di realtà come per esempio Giffi Noleggi, con cui il Noleggio furgoni a torino diventa smart, semplice e veloce, vista la possibilità di inoltrare la richiesta direttamente online, sul sito web ufficiale della ditta.



I vantaggi del noleggio furgoni

Noleggiare in città industrializzate come Torino non è solo semplice, quindi, ma consente anche di avere il mezzo (o i mezzi) più idoneo solo quando serve davvero: può capitare, infatti, che non si lavori in maniera costante durante l'intero arco dell'anno o che le necessità cambino anche di frequente. Avere un parco mezzi completo e dinamico può risultare complicato e dispendioso, con il noleggio invece si può provvedere senza pensieri sia all'esigenza di avere un furgone cubo per grandi trasporti di materiali che un 9 posti per far arrivare il personale a un meeting importante.

Non solo, tutto ciò che concerne oneri quali la stipula di una polizza assicurativa, l'imposta di bollo obbligatoria, nonché le manutenzioni ordinarie e straordinarie sono affidate alla ditta di nolo: l'azienda potrà così contare su mezzi sempre controllati e al top sia dal punto di vista tecnico che strutturale, subito pronti per essere impiegati e ai quali occorrerà solo il rifornimento di carburante.



I furgoni più richiesti per il noleggio

Uno dei mezzi più versatili è senz'altro il furgone con cassone scoperto, che ha un design piuttosto compatto ma spazio sufficiente per trasportare una moltitudine di materiali diversi in sicurezza anche in mezzo a strade trafficate. In cabina di guida, tra l'altro, vi è spesso la possibilità di posti aggiuntivi per ospitare personale in più. Il cassone può essere sia fisso che ribaltabile, al fine di consentire una maggiore versatilità nelle operazioni di carico e scarico: a tale scopo, esistono persino modelli con gru incorporata, per lo spostamento di elementi più pesanti senza necessità di movimentare il furgone.

Un minivan ha sufficiente spazio posteriore e offre un riparo chiuso laddove serva: per un trasloco, per materiale delicato e persino per il trasporto di alimenti, anche se in questo caso occorre orientarsi su un furgone con frigo. Il portellone laterale è scorrevole e rende facili le operazioni e in presenza di refrigerazione il range di temperatura impostabile consente di movimentare prodotti freschi ma anche surgelati.

I furgoni più grandi, come ad esempio quelli centinati, possono avere portate fino a una tonnellata e mezzo e consentire un trasporto di materiali e suppellettili davvero importante: non a caso, presentano spesso anche optional quali pedane idrauliche ribaltabili, sulle quali poter utilizzare carrelli su ruote per caricare e scaricare più agevolmente, oltre a cinghie interne che consentono di tenere fermi gli elementi più pesanti o fragili.

Infine, non vanno dimenticati i furgoni che sono dedicati interamente al trasporto di personale: un già citato a 9 posti è spesso dotato anche di sedili ribaltabili e spazi sufficienti a far viaggiare non solo comodamente gli occupanti, ma anche a ospitare i loro bagagli.

Ovviamente ogni mezzo sarà provvisto di optional molto utili, quali alzacristalli elettrici, chiusura centralizzata, ABS, ESC, servosterzo, airbag, collegamento bluetooth per parlare al telefono in sicurezza e spesso anche sensori di parcheggio.