Una settimana di offerte incredibili da Autoingros in Corso Rosselli 179 e 181 a Torino

Dopo il grande successo di partecipanti della prima tappa nello showroom Autoingros di Borgaro Torinese va in scena per un’intera settimana dal 29 ottobre al 6 novembre a Torino in Corso Rosselli 179 e 181.

I due weekend del 29 e 30 ottobre e del 5 e 6 novembre saranno il fulcro dell’evento caratterizzato da street food abbinato a motori….delizieremo le vostre papille gustative mentre potrete passeggiare alla scoperta del nostro parco auto d’occasione composto anche da auto premium come Land Rover o Alfa Romeo.

Abbiamo pensato anche ai più piccoli con momenti di intrattenimento legati principalmente ad Halloween per il primo weekend; una festa per le famiglie caratterizzata da cibi tipici della tradizione italiana e vantaggi commerciali esclusivi fino a 3000€, grazie anche alla supervalutazione dell’usato e agli extra sconti.

Per tutti gadget e sorprese e tanti consulenti commerciali a disposizione per consigliare sulla soluzione di mobilità più adatta alle esigenze di tutti con formule comprensive anche di servizi come assicurazione e manutenzione.

L’autunno è la stagione perfetta per pensare alla propria auto e valutarne anche la sicurezza, in previsione ad esempio del cambio gomme per la stagione invernale; i nostri consulenti vi insegneranno a pensare ai reali costi di gestione di un’auto e alla convenienza di passare ad un’auto più green che garantisca minori emissioni e consumi di carburante.

Durante la settimana e nei weekend sarà possibile anche richiedere un test drive di uno dei prodotti che sta riscontrando maggiore consenso del pubblico Alfa Romeo Tonale; auto che apre l’era dell’elettrificazione di Alfa Romeo e che potrete vedere nello showroom di Corso Rosselli 181; a questo link è possibile richiedere un test drive .