Fuga di gas, evacuato uno stabile in via Giusti a Nichelino

Paura nella mattinata di oggi, martedì 25 ottobre, a Nichelino. Diversi cittadini residenti in via Giusti segnalavano forte odore di gas provenire nella zona quasi all'angolo di via Torino.

Pronto l'intervento della Polizia locale

La Polizia locale, prima ad intervenire, ha individuato al civico 14 della via Giusti l'odore di gas più forte. Gli agenti entrati nella scala hanno immediatamente iniziato le procedure di evacuazione di tutte le abitazioni, prevalentemente abitate da anziani.