Gtt assume 95 nuovi autisti a Torino e Ivrea: requisiti e informazioni

Gtt assume nuovi autisti. Questa mattina il CdA dell'azienda di corso Turati ha infatti approvato una delibera che prevede l’assunzione di 95 conducenti in due bandi di ricerca distinti: uno per 80 lavoratori da inserire nell’area urbana di Torino e uno per 15 autisti da inserire nell’area extraurbana di Ivrea.