“Halloween Party” al Joy & Joy di Torino: mega evento con show e allestimento a tema

Il Joy & Joy di Torino è pronto ad irrompere con il grande appuntamento di Halloween, la notte più terrificante dell’anno si sta avvicinando.

Un evento a tema in programma con spettacoli, performance, incredibili allestimenti a tema e la migliore musica commerciale e house di sempre.

Lunedì 31 Ottobre, dopo il successo della scorsa edizione il Joy & Joy ripropone lo straordinario “Halloween Party” dalle 23:30. Prenderà vita un evento sorprendente con uno show stratosferico colmo di scenografie e live performance in grado di infiammare la serata più spaventosa in città.

Non esiste la notte delle streghe senza dress code e per tutti coloro che si vestiranno a tema ci sarà uno shot in omaggio per farvi sentire a casa fin da subito.

Una spaventosa serata nella quale è vivamente consigliata la prenotazione in quanto i posti sono limitati.

Il locale verrà allestito con una importante scenografia “horror” e sarà un luogo nel quale è semplice entrare ma difficile uscire senza vivere un divertimento sfrenato.

Il Joy intanto ogni Sabato non perde occasione per illuminare Torino con il format “Theatre of Emotions”, un appuntamento grandioso, coinvolgente e pieno di energia per ballare e scatenarsi in pista fino alle prime luci dell’alba.

Sarà possibile prenotare un tavolo per ordinare bottiglie, champagne e superalcolici ma anche usufruire del servizio Shisha con la propria compagnia godendosi la serata in una posizione privilegiata coccolati dallo staff.

Inoltre, è stata pensata una promozione speciale per la serata di Halloween: tutti coloro che vorranno partecipare avranno la possibilità di ottenere un drink omaggio e, invitando i propri amici, persino l’ingresso gratuito semplicemente iscrivendosi sul sito www.joyandjoy.net nella sezione dedicata all’evento “Halloween Party 2022”.

Vi aspetta una notte unica e adrenalinica, piena di effetti speciali e un intrattenimento sorprendente.

Info e contatti:

Corso Germano Sommeiller, 22, 10128 Torino (TO)

+39 3402884612

+39 33524129

reservations@joyandjoy.net

https://www.joyandjoy.net