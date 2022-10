Carabiniere ferito per sventare rapina in farmacia, una condanna a 4 anni e 8 mesi

E' stato condannato a 4 anni e 8 mesi di carcere Francesco F., il diciannovenne coinvolto nel caso del carabiniere accoltellato il 29 novembre 2021 a Torino mentre tentava di sventare una rapina in una farmacia. A ferire il brigadiere Maurizio Sabbatino fu il complice, sedicenne, che nel corso di un procedimento parallelo davanti al tribunale per i minorenni ha chiesto la messa alla prova.

Francesco F., difeso dall'avvocato Antonio Mencobello, è stato condannato per la rapina mentre per il tentato omicidio gli è stato riconosciuto solo il "concorso anomalo": ha sempre sostenuto che non sapeva che il sedicenne fosse armato e che avrebbe reagito in quel modo.

Le due farmaciste si sono costituite parte civile e hanno ottenuto una provvisionale di diecimila euro ciascuna.