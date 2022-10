Aiace: al via la nuova stagione con la proiezione speciale "The Warriors"

AIACE Torino apre il ciclo dedicato, nella nuova stagione 2022-23, alle anteprime, ai film di recente restaurati e alle proiezioni speciali con "The Warriors - I guerrieri della notte", il cult di Walter Hill tornato in versione digitalizzata sul grande schermo e oggetto di un revival iniziato a giugno a “Sotto le stelle del cinema”, la rassegna estiva organizzata dalla Cineteca di Bologna, dove è stato presentato alla presenza del regista riscuotendo, a oltre 40 anni dall’uscita, un clamoroso, rinnovato successo.

A Torino il film verrà proposto in proiezione speciale e in lingua originale domani, venerdì 28 ottobre, alle ore 21, all’Ambrosio Cinecafè, come anticipazione della 23.ma edizione di Sottodiciotto Film Festival & Campus (15 – 19 dicembre 2022), dedicata al tema delle periferie.

Le nuove tendenze del cinema e delle altre arti, che saranno al centro del Festival e che, andando oltre gli stereotipi puramente negativi, vedono in modo inedito le aree metropolitane decentrate, trovano un efficace precursore nella pellicola diretta nel 1979 dal regista statunitense, diventata negli anni manifesto di una generazione. Spettacolare fusione di generi (horror, thriller, musical, western), tratto dal romanzo omonimo di Sol Yurick a sua volta ispirato all’Anabasi di Senofonte, anche il classico del filone sulle bande giovanili ritrae in modo per l’epoca inedito la marginalità della sterminata periferia newyorkese. A partire dal temibile Bronx di quegli anni (ben prima dell’incipiente gentrificazione), la storia dei “Guerrieri” – ingiustamente accusati di aver ucciso il capo di un’altra gang, braccati dalla polizia e dalle bande rivali, costretti a combattere tutta la notte per sopravvivere e tornare nel loro territorio – si snoda fino a Coney Island in una serie di “terre di nessuno” dove domina chi vuole, ma dove alla fine la lealtà e il senso di appartenenza a una comunità vincono su tutto. Come ha detto a suo tempo lo stesso Walter Hill, invitato a spiegare i motivi dello straordinario successo di The Warriors: «Per la prima volta all'interno di Hollywood, della grande distribuzione, qualcuno aveva fatto un film che parlava della situazione delle gang senza presentarla come un problema sociale, ma mostrando aspetti neutrali o positivi nelle vite dei loro membri».