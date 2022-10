Halloween al Castello di Masino: un weekend di paura a cura del FAI

Mura merlate, antiche torri, labirinti settecenteschi, palazzi e ville con scenografici parchi si animeranno con visite al buio, racconti misteriosi e storie curiose, leggende, aneddoti e laboratori di travestimenti per vivere un’avvincente avventura con tutta la famiglia.

Anche nel 2022 i Beni del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS verranno avvolti dalle atmosfere di Halloween.

Seguiranno laboratori creativi per realizzare maschere con foglie, rametti e bacche, che offriranno ai partecipanti la possibilità di giocare con l’immaginazione e di prendere le sembianze di creature fantastiche. Un’occasione per imparare divertendosi.

In attesa della festa più “spaventosa” dell’anno, sabato 29, domenica 30 e lunedì 31 ottobre il Castello e Parco di Masino, Caravino si aprirà ai più piccoli per una speciale giornata nella natura. Alle ore 10.30, 14 e 15.30 i bambini potranno partecipare a cacce alla zucca negli spazi verdi del maniero, cimentandosi con intuito e curiosità alla ricerca del frutto autunnale diventato simbolo di Halloween.

Ancora, lunedì 31 ottobre, al calar della notte, il castello resterà eccezionalmente aperto e proporrà, dalle ore 18 alle 21, speciali visite al buio per scoprire le fastose sale alla luce di torce e candele, e ammirare inediti particolari scoprendo come si viveva in una grande dimora nobiliare prima dell’avvento della corrente elettrica.