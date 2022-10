Volley A1/F: dopo l’impresa con Novara, la Wash4green Pinerolo sfida Firenze

Dopo la festa per l’esordio in casa e l’impresa di strappare un punto a Novara, la Wash4green Pinerolo si prepara per la sfida di domenica 30 alle 19,30, in trasferta con Il Bisonte Firenze, che si trova appaiato in classifica. La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena.

L’apertura di mercoledì al pubblico del Pala Bus Company di Villafranca Piemonte è stata una festa con tanto di fuochi d’artificio finali, che hanno accompagnato il defluire degli spettatori – uno spettacolo che Villafranca finora riservava solo alla sua manifestazione principe, la Sagra dei pescatori.

Il clima da sagra di paese si respirava anche sugli spalti, dove è stato registrato il sold out, e a incoraggiare le ‘pinelle’, oltre ai ‘Pinerolo Boys’, c’era anche il vescovo Derio Olivero, alcuni sindaci della pianura e delle vallate, l’assessore allo sport di Pinerolo e gente di ogni età, tra cui i sostenitori da sempre e molti che invece nemmeno si ricordavano l’ultima volta che avevano assistito ad una partita di volley.