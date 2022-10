Presentazione del libro “Un padre su misura”: figli che raccontano padri illustri

Questo lato più intimo e affettivo viene svelato nell’ultimo libro dell’avvocato matrimonialista di Torino Laura Gaetini, dal titolo “Un padre su misura”. Ieri, 27 ottobre, l’opera letteraria è stata presentata durante un evento speciale nella cornice della Casa del Teatro dei Ragazzi a Torino.

L’evento è stato preceduto da un rinfresco e ha visto la partecipazione degli artisti della scuola di circo FLIC, che con le loro acrobazie hanno reso ancor più magica la serata.

Altro personaggio noto presente, l’attore e doppiatore Mario Cordova, conosciuto per essere la voce di Richard Gere, Jeremy Irons, Arnold Schwarzenegger e tanti altri.

L’autrice del libro, Laura Gaetini, opera nel diritto di famiglia e dei minori, con particolare impegno nella difesa e nella tutela proprio dei più piccoli. Questo spiega il tema dell’opera: storie di padri illustri e il loro rapporto con i figli.

Dittatori, scienziati, ma anche papi e politici, il libro “un padre si misura” esplora le vicende affettive di questi personaggi illustri osservando dallo sguardo dei figli.

Per Laura Gaetini, infatti, le dinamiche del rapporto tra genitori e figli rappresentano la finestra dalla quale vede il mondo e come ha affermato “Scrivere mi aiuta a riflettere quindi a comprendere questi rapporti che seppur naturali sono complicati ed a volte infelici. Ho raccontato storie di padri e di figli, a volte lontane a volte vicinissime”.

Alcune storie contenute nel libro

Il libro dell’avvocato matrimonialista di Torino è un percorso di 11 storie del passato ed una contemporanea.

Tra queste, lo spietato dittatore Stalin. Un uomo crudele con il suo paese, ma non solo, lo stesso atteggiamento spietato lo ha avuto con i suoi familiari. Un episodio eclatante può far ben capire l’animo anaffettivo e senza alcuna sensibilità del dittatore sovietico.

Stalin, dopo la battaglia di Stalingrado, ricevette una proposta da parte dei tedeschi: uno scambio di prigionieri. I tedeschi avrebbero liberato il figlio di Stalin Jakaf, in cambio del feldmaresciallo generale Paulus.

Il dittatore, senza molti scrupoli non accettò affermando “io non scambio un

Feldmaresciallo con un semplice tenente d’artiglieria”.

Con queste parole lasciò crudelmente il figlio al suo destino tragico e senza ritorno.

Altra storia affascinante è quella di Mahatma Gandhi, l’uomo della non violenza per eccellenza. Dietro quest’uomo che lottava per la libertà e non aggressività, c’era una realtà di violenza psicologica nei confronti del figlio, che ha raccontato in prima persona una verità triste e dolorosa. Il figlio di Gandhi è caduto nel baratro della depressione e dell'abuso di alcol a causa di un padre da lui stesso definito violento.

Le 11 storie non sono solo negative, ma c’è anche l’esempio di un magnifico rapporto tra padre e figli, forse proprio da chi non ci si aspetta. Si tratta di Rodrigo Borgia, il Papa spesso descritto come dissoluto e sanguinario, fu invece un grande padre amorevole e presente nella vita dei quattro figli, garantendo il loro benessere. Anche se, a dirla tutta, furono usati come pedine politiche, non hanno sofferto per l’assenza di un padre.

Un'ultima anticipazione del libro, riguarda la storia di Peppino Impastato, l’attivista siciliano ucciso dalla mafia nel 1978. Giuseppe Impastato nacque da una famiglia mafiosa: il padre Luigi era stato inviato al confino durante il periodo fascista, lo zio e altri parenti erano mafiosi e il cognato del padre era un capo mafia, ucciso in un agguato.

La legalità e la voglia di giustizia lo portano a rinnegare il padre che lo caccerà di casa. La sua scelta è sinonimo di coraggio, anzi una decisione eroica: quella di stare contro il sistema e non obbedire al capo mandamento che pure abitava a soli cento passi da casa sua. Questi 100 passi erano la rappresentazione di quanto banale fosse il male se ci vivi accanto.

La vicenda ha un epilogo triste, poiché Peppino pagò con la sua vita le sue scelte.

