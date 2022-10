Caro energia, Montaruli e Marrone: "Il Comune restituisca gli extraprofitti di Iren ai torinesi"

Come affrontare il caro-energia? E' questa la domanda a cui gli enti locali sono chiamati a dare una risposta, per aiutare i cittadini ad affrontare spese sempre più elevate e insostenibili. L'ultima questione riguarda i dividenti Iren e il botta (per ora senza risposta) tra Regione Piemonte e Comune di Torino.

"Le associazioni dei consumatori sono la prima linea a cui si rivolgono i cittadini per trovare sostegno nel contrastare chi sfrutta e amplifica i rincari energetici. Per questo motivo abbiamo deciso di stanziare 250 mila euro nel bilancio previsionale della Regione Piemonte ed ora ulteriori 250 mila euro per rafforzare e sostenere il prezioso lavoro che dovranno andare a svolgere nei difficili mesi che ci attendono" a dichiararlo è l'assessore alle Politiche sociali della Regione Piemonte Maurizio Marrone, annunciando lo stanziamento complessivo di mezzo milione di euro.