Torino Outlet Village è bronze partner delle Nitto Atp Final di TENNIS e ospita il trofeo al Village

È in questo contesto, in cui la città di Torino torna protagonista dello sport mondiale, che si inserisce Torino Outlet Village , il più recente tra i progetti gestiti da Arcus Real Estate che, oltre ad essere un punto di riferimento per il turismo dello shopping, da sempre si impegna a sostegno delle attività del territorio. Un player responsabile, competente e attento alle esigenze della regione, individuato come bronze partner delle Nitto ATP Finals. Un partner d’eccezione non nuovo alla promozione e al sostegno attivo di manifestazioni di livello internazionale con una tappa ideale del Trophy Tour: dal 28 al 31 ottobre Torino Outlet Village ospiterà il prestigioso trofeo delle Nitto ATP Finals. Gli appassionati potranno vederlo da vicino e per l’occasione la stele della piazza dell’Outlet si illuminerà con i colori delle Nitto ATP Finals.

Inoltre, dal 13 al 20 novembre, durante tutto il torneo, Torino Outlet Village sarà presente anche al Fan Village allestito in questa edizione accanto al Pala Alpitour, con uno suo stand interamente brandizzato in cui sarà possibile giocare con lo staff del Village e ricevere gadget ed altre sorprese. Investimenti nella cultura, nell’intrattenimento e anche nello sport. Torino Outlet Village grazie alla propria capacità organizzativa continua a sostenere i territori che lo ospitano, accompagnando il crescente fermento culturale e sportivo della regione, ora più vivo che mai. Le Nitto ATP Finals 2022 saranno trasmesse in oltre 180 Paesi. In Italia la manifestazione sarà seguita integralmente da Sky Sport, mentre la RAI mostrerà in diretta e in chiaro un singolare al giorno durante la fase eliminatoria, una semifinale e la finale. SuperTennis, il canale televisivo della FIT, trasmetterà in chiaro e in differita un incontro al giorno e mostrerà tutti i dietro le quinte dell’evento.