Da lunedì cade l'obbligo di utilizzare mascherina in ospedali, ambulatori, centri diagnostici. Forse una deroga per Rsa

Scade lunedì 31 ottobre l’obbligo di mascherina in ospedali, Rsa e centri diagnostici e, molto probabilmente, non sarà rinnovato.

Il nuovo governo, che ha anche congelato le multe pronte ad essere inviare agli ultracinquantenni no vax, che fino al 15 giugno scorso non erano in regola con la vaccinazione anti Covid, terza dose compresa, è allo studio su nuove forze da mettere in campo e potrebbe nominare un super consulente a Palazzo Chigi e mettere in pratica il piano per la ventilazione meccanica in scuole, uffici e mezzi di trasporto, così da bloccare la diffusione del virus.

Al momento il ministro della Salute, Orazio Schillaci, inizierà a non rinnovare l’ordinanza in scadenza lunedì, anche se potrebbe esserci qualche deroga per le Rsa. Nei luoghi di lavoro probabilmente si lascerà discrezione ai responsabili.

Il Covid in Piemonte

Sono 2.115 i nuovi casi covid, oggi, in Piemonte (di cui 2.076 accertati con test antigenico). Il tasso di positività dei tamponi è del 13,1% sul totale di 16.097 processati (di cui 15.520 test antigenici). I ricoverati in terapia ordinaria sono 680 (-23 rispetto a ieri), mentre i ricoverati in terapia intensiva sono 13 (+2 rispetto a ieri). Si registra un decesso.

Ad Asti attualmente i positivi sono 328, 52 a Nizza, 46 a Canelli, 45 a Castelnuovo don Bosco, 42 a Costigliole.