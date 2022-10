Santi bagnati, da domani cielo nuvoloso e con piogge

Cede l'alta pressione sotto i colpi incessanti delle perturbazioni atlantiche rendendo la giornata di domani 1 novembre grigia e caratterizzata da deboli piogge. Dopo una temporanea pausa nel giorno successivo, una perturbazione più intensa si affaccerà sulle nostre aree da giovedì.

A Torino quindi avremo questa situazione:

Oggi lunedì 31 Ottobre

Cielo sereno o poco nuvoloso, con nuvolosità in aumento dalla tarda serata per l'arrivo di una debole perturbazione da ovest. Temperature massime ancora ben oltre la media del periodo con valori fino 22/23 °C. Venti assenti o deboli di direzione variabile.

Martedì 1 Novembre

Cielo molto nuvoloso o coperto con piogge frequenti su zone alpine di confine, tra la nottata e la mattinata, in spostamento verso ovest ma con tendenza ad esaursirsi passando sulle pianure. Temperature minime ancora elevate e intorno tra 13/14 °C, massime in netto calo causa le piogge e il cielo coperto e non oltre i 17/18 °C. Venti ancora assenti o deboli di direzione variabile.

Da mercoledì 2 novembre.

Temporaneo ritorno alla stabilità tra mercoledì e giovedì mattina, poi da giovedì pomeriggio l'ingresso di una perturbazione più intensa dalla Francia porterà piogge e temporali più diffusi, in particolare su Liguria e Piemonte nordorientale, mentre le pianure occidentali potrebbero vedere poca pioggia. Temperature che ormai si stabilizzeranno su valori più tipici di Novembre, con massime non oltre i 18/19 °C (ad eccezione di un temporaneo recupero mercoledì). Minime in costante calo, che nel weekend potranno scendere ben sotto i 10 °C.

Venti che saranno ancora generalmente deboli ma dopo il passaggio della perturbazione si attiverà un forte Foehn nella giornata di venerdì.

Meteo Green

http://www.parcofluvialegessostura.it/conoscere/studi-e-ricerche/analisi-meteo-e-clima.html

Previsioni stagionali

http://www.datameteo.com/meteo/636-Stagionali_novembre_2022.html